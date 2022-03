Los 13 barrios con departamentos "ganga" en CABA: diferencia de más de 22% entre nuevo y de pozo

Comprar un inmueble, ya sea para vivienda personal o como inversión, requiere de investigación. Bucear por ofertas y oportunidades, indagar diversos barrios y propuestas hasta encontrar la que mejor se adapte al bolsillo y pretensiones de uno. Por lo general, los departamentos de pozo solían ser una opción más económica (aunque de largo plazo) que las propiedades listas para estrenar, sin embargo hoy en la Ciudad de Buenos Aires existen 13 barrios en los que los metros cuadrados nuevos figuran por debajo de los de pozo .

Según un informe de Invertiré Real Estate, en febrero de 2022 existía una brecha del 4% entre el precio promedio del metro cuadrado a estrenar (u$s 2589) versus el de pozo (u$s 2478). Por su parte, los usados se ubican en u$s 2219 el metro cuadrado. De los últimos cuatro años el momento en el que más corta fue la brecha ocurrió en diciembre de 2017 cuando la diferencia era de tan solo 0,8%; mientras que, entre febrero y mayo de ese año, el valor promedio de pozo era más caro.

Costos y ofertas, en alza

Por un lado, en el último año se produjo un incremento de los costos de construcción. Tras los 21 meses de caída interanual entre julio de 2019 y marzo de 2021, el costo lleva diez meses de recuperación en continuado. Actualmente, siempre según el mismo informe, se ubica en u$s 479,85.

A esto se le suma una mayor oferta de inmuebles en venta . De acuerdo al Monitor Inmobiliario de Invertiré Real Estate, hoy figuran 162.877 propiedades en el mercado, de las cuales 7 de cada 10 son departamentos (120.119) a febrero de 2022. En el mismo mes de 2020 había 88.361 departamentos en venta.

"Puede ser que el departamento en pozo que se esté vendiendo más caro que el a estrenar sea de mejor calidad", explicó Daniel Bryn, titular de Invertiré, en diálogo con La Nación. Y detalló: "Hay que tener en cuenta que vender por debajo del valor de un pozo no quiere decir que pierdan plata, dado que ellos habrán pagado su unidad a estrenar a un determinado precio a lo largo de su propia obra".

Este escenario llevó a una peculiaridad dentro del mercado porteño. A contramano de los valores históricos, existen oportunidades de compra de inmuebles en 13 barrios de CABA en los que el precio del metro cuadrado nuevo aparece por debajo del de una unidad en construcción. En algunos casos la brecha es de tan solo u$s 8, pero en otros puede haber opciones en el mercado con una diferencia de más de u$s 200 e incluso hay un barrio cuya brecha supera los u$s 800 .

Los 13 barrios porteños "ganga"