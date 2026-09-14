El Reino Unido se consolida como el país con mayor poderío bélico. Fuente: archivo.

Escocia, Irlanda del Norte y Gales volvieron a poner sobre la mesa sus reclamos de mayor independencia frente al Gobierno del Reino Unido.

Los principales partidos nacionalistas de estos tres territorios se reuniron este lunes en Cardiff, capital galesa, para acordar una estrategia común y reclamar nuevas consultas sobre su futuro político.

En una declaración conjunta, reclamaron que sus naciones tienen derecho a la autodeterminación . Además, subrayaron que el futuro de sus naciones está “en la Unión Europea”.

El acuerdo fue suscrito por el jefe del Gobierno escocés, John Swinney; el dirigente de Plaid Cymru y ministro principal galés, Rhun ap Iorwerth; y la líder de Sinn Féin en Irlanda del Norte, Michelle O’Neill.

Los tres participaron como dirigentes de sus respectivas fuerzas políticas, no como representantes de los gobiernos autónomos.

“ El derecho a la autodeterminación corresponde a nuestras naciones ”, señalaron los partidos en el texto.

Esta declaración busca convertir reclamos que hasta ahora avanzaron por separado en un frente político común, para que Londres permita celebrar referendos de independencia y devuelva competencias a los gobiernos territoriales.

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