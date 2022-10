La nueva aventura de Elon Musk: ahora vende perfumes y facturó u$s 1 millón en pocas horas

El hombre más rico del mundo lanzó un nuevo "emprendimiento". Elon Musk sacó a la venta una línea de perfumes llamada "Burnt Hair" (pelo quemado, en inglés) y en pocas horas comercializó 10.000 unidades por u$s 1 millón . No es la primera vez que el multimillonario sudafricano realiza una acción como esta.

"Con un nombre como el mío, meterme en el negocio de las fragancias era inevitable (N.d.R: musk, en inglés, significa almizcle). ¡¿Por qué luché contra eso durante tanto tiempo?!", escribió en su cuenta personal de Twitter. Ahí mismo también cambió su biografía a "vendedor de perfumes" .

Solo en unas horas recaudó u$s 1 millón con su perfume

Las ventas se canalizaron a través de su empresa The Boring Company y en su sitio web definían al producto como "el repugnante olor del deseo". En poco tiempo, Musk consiguió vender 10.000 unidades a u$s 100 cada una. "Por favor, compren mi perfume así puedo comprar Twitter", publicó en la red social.

La semana pasada, el multimillonario afirmó que continuará con su oferta original para quedarse con Twitter Inc por u$s 44.000 millones. Tras haber acordado en abril pasado, Musk se echó atrás en su intento de compra y eso derivó en una batalla legal con la compañía que, al parecer, habría llegado a su fin.

En tanto, al ser consultado por Reuters, desde The Boring Company no confirmaron si el perfume continuará disponible para su compra tras agotar el primer stock. Las primeras unidades, detallaron, llegarían a los consumidores durante el primer trimestre de 2023 .

Los otros productos de Musk

En 2018, Musk sorprendió a todos cuando lanzó a la venta una línea de lanzallamas por u$s 500 cada uno. A las pocas horas ya había logrado colocar 20.000 unidades con una facturación de u$s 10 millones. Luego presentó las gorras de Boring Company que vendieron 50.000 unidades por u$s 20 la unidad.

El lanzallamas fue uno de los primeros objetos que comercializó a través de The Boring Company

Sin embargo, estos no fueron los únicos emprendimientos del magnate. En 2020 lanzó una edición limitada del tequila de Tesla y ese mismo año mostró un nuevo producto: unos shorts de satén rojo de la marca. Cada uno tenía bordada la palabra "S3XY" en dorado y se vendían a u$s 69,420 la unidad.

En 2020 también presentó una edición limitada del tequila de Tesla

Actualmente Elon Musk es la persona más rica del mundo, según el ranking de multimillonarios de Bloomberg, con una fortuna de u$s 206.000 millones. Al CEO de Tesla lo sigue Jeff Bezos, fundador de Amazon, con u$s 136.000 millones; y Bernard Arnault, con u$s 132.000 millones.