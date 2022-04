Google tiene dos negocios estrella en la Argentina: uno crece "a pasos agigantados" y ya busca empleados

Víctor Valle fue el primer empleado que Google tuvo en la Argentina , luego de abrir su oficina en Puerto Madero hace casi 15 años. En todo ese tiempo vio cómo desde estas latitudes se alcanzaban varios hitos: desde la instalación de los cables submarinos de Tannat y Firmina, hasta la inauguración de un Centro de ingeniería y servicios para clientes locales y globales de Google Cloud el año pasado. Con esto, la oficina pasó de ser un punto comercial a uno de servicios y abrió la puerta al ingreso de nuevos talentos de IT. Hoy tienen más de 50 búsquedas abiertas en el país, según su sitio de Careers.

El número uno de la tecnológica de Mountain View en el país asumió su rol actual a fines de 2021, luego de varios años trabajando mano a mano atendiendo a los clientes PyMEs. Según su visión, las argentinas son de las que más se animan a la innovación, y por esto, el país todavía se posiciona en la región, a pesar de la coyuntura.

¿Cuál es para ustedes el principal negocio hoy en la Argentina y qué representa la filial para la compañía a nivel global?

Hoy la oficina ya es mixta. Pasó de ser una oficina comercial a ser una oficina que provee un montón de servicios técnicos, a partir del lanzamiento del Centro de Ingeniería de Cloud.

Hoy como negocios grandes en Argentina tenemos el de publicidad, en el cual tenemos clientes de todos los tamaños y tipos. Y después, el negocio de Cloud que viene creciendo a pasos agigantados en la Argentina y por eso aumentamos mucho nuestra inversión en gente.

La oficina de la Argentina tiene dos dimensiones de impacto fuerte en Google. Una es y sigue siendo, porque fue el país que lideró en la región, junto con Brasil, la adopción de digital por parte de compañías de todos los tamaños. También lideramos la región en todo lo que fue nuestro outreach en organizaciones sociales. La Argentina picó en punta, comparado con otros países. Fuimos como un faro que hizo que otros países de la región se fueran desarrollando sus capacidades digitales de forma acelerada. Hoy el gap entre la Argentina y otros mercados obviamente es menor, y eso está bueno porque hace que la región empuje más junta. Pero Argentina sigue siendo un referente claro en sofisticación de mercado cuando hablamos de digital.

Y después, la Argentina sigue siendo un proveedor de talento e innovación para Google global. Hay ideas que han nacido en la Argentina y se han implementado de forma global. En las oficinas tenemos un montón de funciones que prestan servicios a todo el mundo. Y en eso la Argentina sigue ocupando un lugar importante dentro de Google: desde expertos en Ads hasta funciones como finanzas y legales.

La realidad Argentina

¿Qué variables macro están viendo con más atención? ¿Se sienten un poco más protegidos de la coyuntura argentina en el sector de IT, sobre todo entre quienes exportan servicios?

No diría protegidos. Creo que el sector de tecnología está respondiendo a una necesidad muy concreta que hoy hay en las empresas y en la Argentina. Entonces, gracias a que está esta oportunidad de digitalización, y que la pandemia aceleró muchísimo en todo el mundo, esta tecnología está dando una respuesta. Tiene que ver con una demanda del mercado y con cómo este se transformó. En la Argentina nosotros tenemos un negocio de exportación superrelevante, porque atentemos a clientes que exportan y también exportamos servicios. La economía del conocimiento es uno de los bastiones del país, claramente, pero también tenemos un negocio superrelevante a nivel local. Trabajé 10 años con las PyMEs manejando el negocio para Hispanoamérica, por lo que tengo claro el mapa de la región y, en cuanto a digital, el cliente argentino siempre tuvo una capacidad de innovación destacable. Eso nos ayuda a ser más dinámicos.

En cuanto a la coyuntura económica, en Google desde el día uno siempre miramos a largo plazo. Google no está en la Argentina porque una variable u otra de la economía esté en un lugar u otro, sino que miramos al talento y al potencial del país en el largo plazo y, de hecho en los últimos 15 años no hemos variado los planes en la Argentina más allá de las coyunturas que vivimos que fueron de toda índole.

¿En eso el talento argentino es una variable que ayuda a tirar para este lado cuando tenés conversaciones con casa matriz?



Las conversaciones con casa matriz no pasan tanto por la coyuntura puntual en un año determinado. Siempre son conversaciones que tenemos pensando el negocio con una visión de un mínimo de tres años. Puede pasar de todo, acá o en México, no es un tema puntual de la Argentina. Obviamente, la Argentina tiene algunas variables que son más atípicas como la inflación, y eso no se puede negar, pero uno también aprende a convivir con eso y las multinacionales también lo tienen.

¿Qué porcentaje de los servicios que desarrollan acá se exportan?

No te lo puedo responder por un tema de confidencialidad, pero es muy relevante.

¿Y creen que hay una oportunidad de seguir creciendo en ese sentido?

Totalmente. Acá vamos de la mano de nuestros clientes, estamos en un mundo global y hoy la góndola es global. Las empresas pueden usar el mundo. Es una oportunidad muy relevante y nosotros estamos en un buen lugar para ayudar a las empresas a que lleguen a esas góndolas, sin importar el país que sea. Acompañamos a muchos clientes en esta expansión regional y global, y hay muchas empresas de la Argentina que son conscientes de esto y lo están aprovechando. En la pandemia se vio un impulso y una preparación previa para aprovechar mejor la ola digital.

¿Qué desafíos pensás que hay que destrabar para que realmente exploten los servicios? ¿Ayudan iniciativas como la ley de Economía del Conocimiento, por ejemplo?

Si ves los últimos años podés pensar en una explosión de servicios. Nosotros somos como un soporte para que las empresas se apalanquen en leyes como la de Economía del Conocimiento. Nosotros no estamos alcanzados por la ley. Obviamente toda iniciativa de un gobierno que genere incentivos para aprovechar las oportunidades que el mundo presenta siempre es bienvenida.

Un sector dinámico

¿Cómo ves al sector de tecnología hoy? ¿Lo ves más optimista o pesimista?

Lo veo muy bien, muy dinámico. A raíz de la pandemia tuvimos, a la hora de planificar nuestro approach de apoyo a los clientes, pudimos ver que había cuatro segmentos de clientes: clientes que ya estaban en digital y estaban surfeando la ola y durante la pandemia aceleraron la inversión; después clientes que aprovecharon y se decidieron a acelerar lo que tenían en carpeta; clientes, que arrancaron pivoteando a ver qué hacían (estos cada vez son menos); y un grupo de clientes que estaban muy desafiados. Se dinamizó muchísimo y muchas empresas se animaron a invertir en transformación digital más allá de la coyuntura o de la condición específica de la Argentina.

Creo que hay un cuello de botella en el sector que es el talento, tanto en la cantidad de profesionales como en la brecha de género, que queremos aportar a reducir. Lanzamos un montón de capacitaciones para que las mujeres se animen a estudiar carreras más duras y a meterse en este mundo. Y cuando leés los diarios del mundo ves que el sector de IT está muy dinámico donde lo mires, y también hay una competencia por el talento.

No es un problema solo argentino...

No.

¿Y cómo pensás que se va a resolver? ¿Con el paso del tiempo?

Yo soy un ferviente creyente de apostar a la iniciativa individual. La gente va viendo la oportunidad, y cuando la ven se animan y estudian carreras distintas. El tiempo lo va a ir resolviendo porque el talento se va moviendo adonde está la oportunidad. Pero desde Google también estamos haciendo un montón de cosas: estamos lanzando programas de becas y otras iniciativas que parten desde el nivel global y ayudando en la inserción laboral.

¿Qué novedades van a venir para el negocio en 2022?

Google es una compañía que innova y estamos todo el tiempo lanzando cosas nuevas, productos y features nuevos, con la idea de traer a la Argentina todo eso con la mayor velocidad posible. Nuestro objetivo fuerte para este año es seguir contribuyendo a la generación de empleo y a la educación post pandemia, ayudando sobre todo a PyMEs. Desde el punto de vista social, seguiremos apoyando a las ONG con las que trabajamos frecuentemente. También queremos tener foco en todo lo que tiene que ver con inclusión laboral y que el empleo llegue a cada vez más gente. Seguir innovando en forma responsable, con mucho foco en todo lo que tiene que ver con el factor de la privacidad por parte del usuario, seguridad de producto, que Google te ayude a hacer tus cosas del día a día de forma más fácil y eficiente. Y también tenemos el compromiso de seguir trayendo las herramientas de Google for Education.

¿Cuántas personas van a contratar?

No solemos relevar esto. Hoy somos entre 350 y 400 personas, pero es relevante.

La versión original de esta nota se publicó en el número 339 de revista Apertura.