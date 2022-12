Faltan talentos en Argentina: cuál es la clave para convertirse en la empresa donde todos quieren trabajar

Cuando uno analiza temas de RR.HH. siempre es conveniente mostrar algunos números, así que me parece oportuno comentar lo que surge del sondeo que realizamos cada semestre (al que respondieron más de 300 directivos de Argentina) en los temas relacionados a la evolución del talento.

La primera pregunta del sondeo era "¿Cuáles son los temas que más ocupan las agendas del ejecutivo de RR.HH.?" y el ítem "Identificación y retención de talentos internos" volvió a salir primero como el más votado con el 67 por ciento (vs 66 por ciento en 1H22 y 47 por ciento del 2H21). Esto sucede a pesar de que ha comenzado una desaceleración del consumo y hay un 48 por ciento de empresas que siguen creciendo y requiriendo talento. Entre estas: las tecnológicas, e-commerce, fintech, agrotech, edutech, laboratorios, etc.

En esta búsqueda de talento surge el tema del trabajo remoto como una exigencia de los profesionales. Esto provoca también que las empresas deban flexibilizarse y ser creativas en la manera de contratar. Ya no solo el talento IT está tentado para trabajar para el exterior desde Argentina (nuevos competidores internacionales en nuestro mercado pagando en dólares), también todos los servicios que pueden brindarse desde Argentina tienen posibilidad de trabajar (y cobrar) en el exterior sin tener que viajar.

Esta coyuntura provoca que haya más renuncias y rotación (arriba del 30 por ciento en algunas empresas de consultoría o tecnológicas). La marca empleadora, el propósito y la sustentabilidad son claves y serán consideradas en su evaluación de elección por el talento profesional. Esto ocurre primordialmente en el talento más joven donde no hay suficientes profesionales capacitados en ciertos segmentos del mercado (enfermeros, técnicos electromecánicos, soldadores).

Adicionalmente, para lograr ser una empresa en el ranking de los Mejores Empleadores, hay que brindar algún tipo de facilidad de "trabajo remoto" y esquemas mixtos (híbridos) que permitan mayor flexibilidad a los colaboradores sin perder la cultura de cada empresa. Seguramente se buscarán reducciones de costos y hasta mayor productividad, pero se requiere de líderes/gerentes mejor preparados y "ágiles". Obviamente quedarán trabajos que son esenciales o que requieren presencia, pero son un 20 por ciento del capital humano y reduciéndose por la robótica.

La forma de operar del futuro será un mix ("blended") y lo que antes era un beneficio para pocos, ahora será una práctica que quedará en el mundo reduciendo espacio de oficina, tiempo de traslado, posibilidad de descentralizar los lugares de trabajo y contratar gente en cualquier parte. Pero también la gente necesita del "human touch" y de la "human connection". Los líderes tienen que modificar su estilo de gerenciamiento y esto es muy positivo. Muchos tendrán que adaptarse rápidamente a esta nueva manera de liderar o quedarán obsoletos frente a la ola tecnológica y grandes cambios en el mundo laboral. Ya todas las empresas, independientemente del tamaño, ubicación o rubro saben que tienen que considerar esta transformación digital que ya tienen encima o está por impactar.

Todavía no hay modelos híbridos exitosos o bien probados, es un prueba y error constante para ver cuál es el más efectivo para cada empresa o cada sector. La mayoría de los colaboradores que estuvieron trabajando en forma remota no quieren volver a las oficinas, aunque pueden extrañar los intercambios, el after office, etc. Esto es más impactante si los propios líderes no quieren volver a un trabajo presencial (lo cual está ocurriendo también). Claramente hay un desafío para transmitir la cultura si todo es virtual y además es más difícil de aprender y pasar experiencias laborales de pares y líderes.

A medida que la transformación digital avanza, los recursos capacitados van a ser más escasos y hay que lograr anticiparse con el reentrenamiento del talento interno y tener más ejecutivos y gerentes con competencias ágiles para manejar esta transición.

Por último, ante la pregunta sobre qué atraerá más al nuevo talento en el futuro próximo, surge que al talento joven le atraerá trabajar en "Empresas con política de trabajo flexible" (salió votado con el 92 por ciento), "Empresas preocupadas por el clima interno" (65 por ciento de los votos) y también en "Empresas percibidas por ser innovadoras" (55 por ciento de los votos). Se perciben los intereses de los jóvenes que buscarán trabajar para empresas flexibles con buen clima e innovación, ágiles y sustentables.

Si bien estamos viviendo un final de año de mucha incertidumbre, complicado en lo político-económico, al mismo tiempo ocurren cambios en las formas de trabajo derivadas del uso de la tecnología y de los nuevos intereses de la fuerza laboral que valen la pena transitar.

Esta nota se publicó originalmente en el número 346 de revista Apertura.