Este sector recuperó ventas, pero pierde rentabilidad: cómo se prepara para dar pelea

El sector asegurador se ve atravesado por distintas tendencias que se observan a nivel global, que conviven con los aspectos de la macro local. Por caso, la digitalización avanza en la industria, al mismo tiempo que las compañías se debaten cuáles son las mejores estrategias para retener a sus clientes en un escenario de pandemia y caída del poder adquisitivo.

Ahora, en este 2022 de "nueva normalidad", los siniestros retomaron los niveles precoronavirus, pero las primas de las pólizas se mantuvieron casi congeladas desde el comienzo del 2020. Además, la inflación y la volatilidad de las inversiones, complica la rentabilidad de las empresas.

Según los jugadores consultados por APERTURA, algunos rubros se recuperaron tras los fuertes derrumbes que generaron el aislamiento obligatorio y la cuarentena intermitente. Es el caso, por ejemplo, de los automóviles, a pesar de que los patentamientos continúan en niveles bajos para la Argentina.

Cómo cerró el 2021

Diego Guaita, CEO del grupo San Cristóbal, afirma que el 2021 fue un año positivo en ventas, aunque la siniestralidad tuvo un comportamiento dispar, ya que en la primera mitad se sostuvieron los niveles bajos, y de julio en adelante se recuperaron -e incluso se superaron- los números del 2019. Sobre las ventas de la compañía, dos tercios de la facturación se concentra en seguros generales, con 850.000 asegurados, principalmente en autos.

Para el 2022 la compañía tiene el foco puesto en distintos rubros. Uno de ellos es, por caso, el seguro de retiro, una unidad que por el comportamiento del mercado local es más chica. "Apuntamos a crecer entre 5 y 10 por ciento por encima de la inflación", detalló Guaita en este sentido.

En lo que respecta a los rubros, en San Cristóbal se observa un rebote en las coberturas de ART, después de un derrumbe durante el aislamiento. "En general se ve más empleo, y en el agro también notamos una recuperación", enumera Guaita. En contrapartida, los integrales de comercio todavía avanzan a paso lento.

En Galicia Seguros, la estrategia está concentrada en su propuesta de banca seguros, apalancada por el volumen de clientes que posee el Banco Galicia y Naranja X. En el 2021, la compañía vendió 906.419 pólizas, mientras que en el 2020 la cifra había alcanzado los 904.549. Ahora, para este año se estiman llegar a las 922.959. En facturación, esto representa $379 millones para el año pasado, y $620 millones para la proyección del 2022.

Flavio Dogliolo, al frente de la empresa, coincide en que los niveles de siniestralidad aumentaron en casi todos los rubros. Dentro del core de la firma, por su perfil asociado directamente al banco, el ramo de Hogar fue el único que registró una merma en los siniestros respecto del 2020. En este segmento en el 2020 la cifra había trepado un 28,3 por ciento, mientras que en el 2021 fue del 27,9 por ciento. En contrapartida, otros riesgos, como el de robo de celulares, pasó de ser de un 27,8 al 35,6 por ciento el año pasado.

Alejandro Simón, CEO de Sancor Seguros

"Hace más de cinco años nos debatimos entre lanzar una insurtech separada del banco o enfocarnos en propuestas a los clientes del Galicia y Naranja X, que son más de 6 millones de usuarios", recordó el representante de la compañía. Desde entonces, la firma encaró sus planes con la mira puesta en esos clientes. Sin embargo, Dogliolo reconoce que esa decisión está en tela de juicio constantemente, y no se descarta que, eventualmente, la compañía salga como una insurtech o aseguradora independiente. "El grupo financiero tiene una cantidad grande de clientes y tenemos espacio de crecimiento para aumentar nuestro cross selling ahí, pero no descarto que en algún momento hagamos una alianza con un tercero y avancemos. Nada está escrito en piedra, hay que adaptarse a las expectativas del cliente".

"El 2021 fue un año de recuperación en términos de ventas porque se empezó a dinamizar la actividad, aunque no todo lo que quisiéramos", interpretó el gerente General de Galicia Seguros. Para el 2022 la firma buscará robustecer su propuesta digital, modernizando su plataforma digital para contar con una oferta más amplia.

Con eso en mente, tiene la mira puesta en tres tendencias que se observan en la industria: los microseguros, los seguros contra robo, con nuevos features, y las coberturas de vida adaptadas a los hábitos de cada asegurado. Asimismo, también quiere sumar la cobertura para motos, de la mano de las asociaciones con otras compañías.

En Sancor Seguros, el 2021 cerró con una cifra cercana a las 3 millones de pólizas. "A pesar del contexto complejo que atravesamos como país, hemos logrado mantener la tendencia creciente en materia de pólizas vigentes", sintetizó Alejandro Simón, CEO del grupo. Sin embargo, los comportamientos en lo que respecta a la recuperación fueron heterogéneos. Según Simón, las actividades que tuvieron una reacción más rápida fueron la construcción, las industrias vinculadas al agro y los laboratorios farmacéuticos.

Diego Gentile, CEO de Qualia

En cambio, sectores como el turismo, el gastronómico, de indumentaria, cultura y entretenimiento son, por el contrario, todavía los más rezagados, producto de las diferentes restricciones impuestas por la pandemia. "Sin embargo, comenzaron a normalizarse sobre el último trimestre del año y muestran una gran recuperación en el inicio del 2022, impulsada por el turismo interno", considera.

En este 2022 en Sancor Seguros observan que se registra un menor impacto de la pandemia en materia de restricciones. "Pero no por ello será menos complejo, sobre todo desde lo económico", avisa el CEO. En ese marco, la compañía busca generar sinergias entre las diferentes empresas, de seguros, prepaga y banco, para brindar soluciones integrales.

Diego Gentile, CEO de Qualia, describe que el año pasado la firma creció un 22 por ciento en pólizas, apalancado por la variedad de seguros ofrecidos, muy usados durante la pandemia, como los seguros para bicicletas, notebooks, mochilas y hogar, por mencionar algunos. Así, la compañía exhibió una "muy buena performance" en las coberturas de hogar, ante la resignificación que esto tuvo durante el confinamiento. "Creemos que se va a afianzar el crecimiento que venimos viendo, porque sabemos que la gente busca seguros relevantes y fáciles de contratar, mediante una experiencia simple, rápida y transparente", opina el número uno de la compañía.

Para este año, la aseguradora tiene como hito completar la llegada a todo el país. "Queremos seguir haciendo hincapié en nuestro diferencial, que es que somos 100 por ciento una empresa digital", agrega el CEO de la firma que ofrece seguros no obligatorios. "El mercado de los seguros siempre fue muy tradicional y estanco. Queremos dar vuelta eso", afirma en esa línea.

Flavio Dogliolo, gerente General de Galicia Seguros

Con respecto a la digitalización del sector, Gentile explica que se trata de un aspecto central para la industria. "La digitalización y el foco en el cliente están en el centro de nuestra propuesta y en todo caso el 2022 será una profundización de ambas", dice sobre esta tendencia que se observa en todas las compañías, con un fuerte foco en la omnicanalidad.

La rentabilidad y los siniestros

"En los últimos seis meses la suma asegurada creció un 43 por ciento y las pólizas no fueron a ese ritmo", analizó Guaita sobre el atraso que se observa en la industria en general. Por eso, el ejecutivo de San Cristóbal asegura que para el 2022, después de más de un año de no hacerlo, tienen previsto hacer ajustes del 30 por ciento en promedio en las pólizas. "En cuanto a la rentabilidad técnica el grupo tiene buena solvencia producto de que no repartimos ganancias, todos los excedentes los guardamos para afrontar situaciones difíciles y tenemos un patrimonio superior a lo exigido por la superintendencia", expresa Guaita para graficar la solvencia y liquidez de la compañía.

Según él, para 2022 las perspectivas son desafiantes, ya que no se espera una inflación menor a la del 2021, por lo que volvería a estar por encima del 50 por ciento. "En la economía no vemos signos de que repunte. Además, las aseguradoras dependemos mucho del ingreso financiero y no tenemos un rendimiento real por encima de la inflación, con una siniestralidad que está muy por arriba. Esto deriva en una pérdida en los seguros generales para todas las compañías", proyecta.

Diego Guaita, CEO del grupo San Cristóbal

"Más allá de la promoción puntual o incentivos nuestra estrategia no está centrada en los descuentos, vamos por la ecuación de valor, y nos estamos exigiendo salir de la dinámica de la industria en la que se dan tantos descuentos", opina sobre esta tendencia el gerente general de Galicia Seguros.

Simón, de Sancor Seguros, reconoce que este año se trabajará en los ajustes "que resulten necesarios para contrarrestar los efectos que la inflación provoca en los costos". Por otra parte, se realizarán, junto con los productores asesores las campañas de actualización de sumas aseguradas, para evitar situaciones de infraseguro, algo que tiene en alerta a casi todas las empresas del sector, después de un 2021 de devaluación y escalada inflacionaria. "La inflación continúa siendo uno de los temas más preocupantes en materia económica, ya que provoca un aumento de costos que tiene un impacto cada vez mayor en los resultados de cualquier actividad y termina afectando la competitividad".

En ese sentido, el ejecutivo afirma que la estrategia de descuentos -que reinó en la industria durante el 2020- no es susceptible de ser mantenida en el tiempo, porque si bien en lo inmediato se traduce como un beneficio para el bolsillo del asegurado, tras bambalinas termina atentando contra la buena salud de todo el mercado asegurador. "En otras palabras, se trata una medida nociva para el sector porque lo descapitaliza y desfinancia. Por fortuna, las empresas en general se están dando cuenta del grave error que ello significó", concluyó.

La versión original de esta nota se publicó en el número 338 de revista Apertura.