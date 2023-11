Es una de las empresas más innovadoras para trabajar y acaba de inaugurar una nueva oficina en Buenos Aires: qué ofrecen

Microsoft Argentina se quedó, un año más, con el primer puesto del ranking de Mejores Empleadores que publica revista Apertura. Fue en la categoría de menos de 200 empleados, un segmento donde también se destacaron empresas como Bosch y Motorola -en el segundo y tercer puesto, respectivamente-.

El ranking que publica todos los años este medio analiza a fondo cuáles son las mejores empresas para trabajar en Argentina, según una serie de criterios: desde el ambiente y clima laboral, hasta remuneración, acceso a capacitaciones o plan de carrera. Incluso también analiza la mirada de los pares y contempla la marca empleadora.



Participar de este ranking es gratuito y abierto para todas las empresas que tengan más de 50 empleados. Este año más de 210 compañías participaron del proceso y solo forman parte de la lista aquellas que cumplen con un estándar de mínimo 300 puntos. Y los resultados están divididos según tres categorías, acorde a la cantidad de empleados de las empresas: hasta 200 empleados; de 200 a 1000; y más de 1000.



Microsoft Argentina empezó el año en una nueva casa. Inaugurada oficialmente en noviembre del año pasado, la nueva oficina en la torre de Della Paolera 261, en la zona de Catalinas, refleja la filosofía de trabajo híbrido de la empresa. La idea es ofrecer a los empleados un espacio donde puedan trabajar con propósito, sin rigidez en las jornadas, y centrarse en tres ejes: lugar, proceso y persona.

"En un momento, tratamos de imaginarnos la vida post pandemia y ahora la estamos viviendo", dice Fernando López Iervasi, gerente General de Microsoft Sudamérica Hispana. Y explica: "La persona puede elegir venir o no venir y puede tener acuerdos con su manager también de cuál va a ser su modalidad. Te diría que los horarios hoy no existen, o sea, cada uno entra y sale cuando tiene que entrar y salir y lleva su vida totalmente flexible".

El lugar se adapta a la tecnología para permitir la conectividad desde cualquier espacio, fomentando la flexibilidad. La atención a las personas y sus objetivos es fundamental. Además, la oficina está diseñada para que los empleados se sientan como en casa, con espacios formales, informales y áreas para relajarse. Y cuenta con un espacio pensado para recibir a partners y clientes.

El gran desafío, entonces, está en cómo tener la percepción de que la gente está conectada con el trabajo, pero, más allá de que no tienen una medida de productividad ni de presencia, se basan en "el outcome", es decir, cuál es la visualización de los resultados, que no son solo financieros. "Tenemos un propósito bien concreto de qué hacemos en los países donde estamos. No medimos al empleado por productividad, sí lo medimos por el impacto y la impronta que deja en donde actúa", subraya Iervasi.

La tecnología, aquí, es una aliado para llegar a buen puerto. "La mirada que tenemos de Microsoft es que toda la paradoja híbrida va muy de la mano con productividad, por lo cual hay mucha tecnología que la favorece y en esa construcción también estamos. Vemos que hay mucho para seguir trabajando y la declaración es que flexibilidad que no sea always on, y traer el bienestar al centro de la discusión", explica Inés Puente, directora de Recursos Humanos, quien destaca que están trabajando fuertemente en programas de wellbeing para conseguirlo. Un producto específico que usan es Viva Insights -desarrollado por la propia compañía y que también ofrecen a sus clientes-, que da herramientas a los líderes para ver cómo está el bienestar de su gente, y detecta, por ejemplo, si estuvieron conectados después de hora o si tuvieron ocasiones de encuentro con sus jefes.

Justamente al tratarse de una empresa que está en el centro de las discusiones sobre temas como la Inteligencia Artificial, las innovaciones derraman también a su gestión de talentos. "Este año cambiaron muchas cosas a nivel tecnológico y a nivel de la industria. Y no es menor porque cada vez más el uso de la tecnología como copiloto de tu vida también se traduce a cómo lo utilizamos para los empleados", analiza Iervasi.

También, temas como la incorporación de avances como data analytics impactan en la agenda de Recursos Humanos. "Es algo de lo que se viene hablando mucho, y ahora se empezó a profundizar. Nosotros tenemos la suerte de contar con mucho de esto y ya ir a no solo datos predictivos sino utilizamos esa data para un montón de decisiones. Y esa evolución yo la veo también en la industria. Obviamente conociendo una cultura y a los equipos", opina Puente.

En cuanto a los beneficios, Microsoft apuesta por adaptarse a las necesidades cambiantes de los empleados. Ofrece programas de ahorro, reintegros para actividades físicas y opciones para comprar acciones de la compañía con descuento, entre los más valorados por los empleados.

La clave, entienden, está en la agilidad: "Así como la industria está yendo a una velocidad inmensa, nos pasa lo mismo en la gestión de los beneficios. Microsoft tiene una mirada de bienestar integral. En ese bienestar holístico se miran cuatro pilares: salud física, emocional, psicológica y financiera. Los pensamos y repensamos casi constantemente porque nos tenemos que mover muy rápido porque las necesidades de las personas van cambiando muchísimo", menciona Puente y agrega que el foco está en estar escuchando constantemente y abrir lugar al feedback.

"Este año la compañía está en una etapa que yo la llamo de visionaria, porque somos los que estamos creando lo que es IA generativa y eso tiene su responsabilidad, tiene su adrenalina y a mucha gente nos energiza estar en esta etapa de creación. Eso es parte de la rueda de valor, porque es parte de la cultura", pone sobre la mesa Iervasi.

Para eso, también deben estar muy atentos a la formación y capacitación constante de las personas. Pero con un agregado propio de cada colaborador. "Estamos entrando claramente en la época de la súper productividad. Estamos en la etapa de creación de tecnología y hay mucho aprendizaje en el trabajo. Eso es una diferencia enorme a cómo se trabajaba antes. El mundo cambió fuertemente, cada innovación de producto y tecnologías es comunicada casi en tiempo real. Tenemos que tener mucha agilidad en la comunicación interna y mucha claridad en dónde está el estado de la tecnología. Pero después la gente es la que hace la diferencia aplicándolo y aprendiendo en el trabajo", explica el gerente General.

En una industria donde la competencia por el talento sigue vigente, la posibilidad de ser protagonista de un cambio histórico se traduce en una carta irrefutable para posicionar a Microsoft en el top de su categoría en este ranking, un año más.

La versión completa de esta nota se publicó en el número 358 de revista Apertura.