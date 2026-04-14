El Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) alista la llegada de los futuros y opciones de acciones como Amazon, Microsoft, Google y Nike al tiempo que arriba Ollamani, dueño del equipo de fútbol Club América. De acuerdo con Aron Brener, director de Operaciones del MexDer, buscan acercar a los inversionistas minoristas al mercado de derivados a través de la oferta de productos populares como las ‘Siete Magníficas’. El año pasado, el MexDer anunció la llegada de los futuros y opciones de Tesla, Apple, Netflix, Nvidia y Meta, mismos que se encuentran listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC); por lo que ahora se incorporan Amazon, Microsoft y Google, en tanto que Nike tiene un objetivo estratégico. “Creemos que vale la pena tener algo del sector consumo, no solo el de tecnología, y poder ir atacando y cubriendo este mercado de las acciones del SIC”, explicó. Pero el mercado internacional no es el único, el directivo también adelantó que se alista la llegada de empresas locales como Ollamani, que cotiza bajo la clave AGUILAS, Rotoplas y Médica Sur, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. (AGUILAS) “Fue un spin off interesante que tuvimos. Se colocó por primera vez una empresa, una acción de un equipo deportivo que además incluye, bueno, el estadio y demás”, explicó. “Vamos a listar futuros y opciones sobre esta acción y aprovecharemos también para hacerle ese ruido”. Para los directivos del mercado de futuros de la BMV, estas opciones permiten que los inversionistas minoristas logren una mayor sofisticación en un contexto que busca incrementar la educación financiera y, en paralelo, mostrar la serie de activos que ofrece el mercado. Las acciones de Rotoplas y Médica Sur son consideradas de baja bursátilidad, esto es que se mantienen expuestas a movimientos agresivos al alza o a la baja con pocas operaciones. Ante el cuestionamiento de agregar empresas con mayor liquidez, principalmente las que se encuentran en el Índice de Precios y Cotizaciones, S&P/BMV IPC, el directivo explicó que, eventualmente, agregarán a las empresas aunque, por ahora, el objetivo es hacer que los inversionistas interactúen con este tipo de activos. Hasta el momento, el MexDer mantiene listados los futuros y opciones de las acciones de Grupo BMV (BOLSA), Volaris (VOLAR), Liverpool (LIVEPOL), Chedraui (CHDRAUI), La Comer (LACOMER) y Vesta (VESTA). Los contratos de futuros son instrumentos financieros mediante los cuales dos partes acuerdan comprar o vender un activo a un precio determinado y en una fecha futura. En tanto, las opciones otorgan al comprador el derecho —pero no la obligación— de comprar o vender el activo subyacente a un precio pactado dentro de un periodo específico, a cambio del pago de una prima.