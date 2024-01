El secreto de esta universidad para conquistar a los jóvenes con su escuela de negocios

"Estamos en la era de la escucha activa. Si el mensaje que tenemos para dar es genuino y la experiencia con la marca es coherente con el mensaje, logramos conectar con nuestras audiencias y la magia ocurre sola". Con estas palabras, Sofía Garat, directora de Comunicación y Marketing de la Universidad del CEMA , plantea la esencia del mensaje de la escuela de negocios.

¿Cuáles son los objetivos de la estrategia de marketing de UCEMA y cómo se alinean con la misión?

En UCEMA tenemos como misión formar profesionales íntegros, que contribuyan a construir un mundo más libre, próspero y justo, en un ambiente de innovación y excelencia , siempre promoviendo que puedan elegir quiénes quieren ser. Y usamos eso como guía para toda nuestra estrategia de Comunicación y Marketing. En los últimos años surgió la necesidad de acompañar el crecimiento exponencial de la Universidad con una redefinición de nuestra identidad, y ahí decidimos en 2021 iniciar el proceso, no solo de rebranding, sino también de redefinición integral de la marca , y dar un paso a espacios donde entendimos que nuestras audiencias estaban y nosotros no.

Garat explica que resulta fundamental fortalecer la sostenibilidad de la estrategia institucional, a partir del alineamiento de todas las áreas: "La revinculación con los alumni en todo el mundo y la profundización de los vínculos estratégicos para que la marca se posicione en el top of mind de las audiencias clave , fueron nuestros grandes desafíos. Y hoy podemos decir que el objetivo se está cumpliendo con creces".

¿Qué desafíos específicos enfrentan en el ámbito del marketing educativo y cómo los abordan?

El marketing educativo enfrenta una serie de desafíos específicos, entre los que se incluyen la competencia creciente, un mercado que no crece , sino que suele ser siempre el mismo, pero una oferta que sí presenta cada vez más propuestas de valor y de alta calidad. En segundo lugar, la necesidad de adaptarnos de forma ágil, semana a semana, a los cambios cada vez más veloces en las tendencias de los canales donde están nuestros potenciales alumnos. También la necesidad de adaptarnos a lo que está pidiendo el mercado laboral , sin olvidar que nuestra misión es preparar a esos futuros profesionales para trabajos que aún no existen, organizaciones que aún no han sido creadas y oportunidades globales que los están esperando para desplegar todo su potencial.

La Universidad del CEMA (UCEMA) utiliza distintas redes, como TikTok, para su estrategia de marketing

Y, por último, el desafío más grande que tenemos es que, en el exceso de información que circula, nuestro mensaje conecte con esas audiencias de forma tal que cuando busquen lo que necesitan, nos encuentren enseguida. Y una vez que nos encuentren vivan la experiencia UCEMA y sean ellos quienes la difundan.

¿Cómo gestionan la presencia online y las redes sociales como parte de su estrategia de marketing?

UCEMA utiliza distintos canales: en TikTok con los jóvenes que son futuros alumnos, con contenidos más descontracturados y relajados, incluso desarrollados por ellos mismos ; en Instagram, con los alumnos que hoy forman parte de la universidad a modo más informativo, y en LinkedIn con el ámbito más corporativo anunciando los logros de la UCEMA y de nuestros alumnis, también apalancados por las "réplicas" que hay de todo lo que hacemos con el mundo empresario. Y que para UCEMA no solo es un diferencial respecto de la competencia, sino que además es estratégico. También tenemos presencia en Twitter, YouTube, y una incipiente pero convincente estrategia en el mundo del podcast . Nos guiamos en nuestros cuatro pilares estratégicos de comunicación entendiendo cómo interactúan nuestras audiencias con cada red y generando escucha activa permanente, listos siempre para el siguiente paso.

La versión original de esta nota se publicó en el número 360 de revista Apertura.