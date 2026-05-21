UCEMA celebró el acto de asunción de Carola Pessino como nueva rectora de la universidad, dando inicio a una nueva etapa institucional orientada a profundizar la excelencia académica, la internacionalización y el desarrollo interdisciplinario.

Durante su discurso, Pessino expresó: “Es un honor asumir hoy como rectora de UCEMA, en este momento en que nos acercamos a un hito: los 50 años de la universidad. UCEMA nació de una idea muy clara: aplicar el pensamiento teórico y empírico a los problemas del desarrollo de la Argentina y la región”.

Además, destacó el valor de la comunidad universitaria y su compromiso con el crecimiento institucional: “Vuelvo hoy a mi alma mater con entusiasmo y con el compromiso de contribuir a su mayor crecimiento, institucionalización y proyección internacional. Una universidad no es solamente un conjunto de programas: es una comunidad de personas que enseñan, investigan, aprenden, administran y sostienen diariamente una misión compartida . Esa comunidad es el verdadero corazón de UCEMA”.

En relación con los desafíos de esta nueva etapa, señaló que su visión para los próximos años se apoya en tres grandes ejes: “El primero es profundizar la marca UCEMA y fortalecer el trabajo interdisciplinario. El segundo es avanzar hacia una internacionalización más profunda. Y el tercero, consolidar una universidad con excelencia académica, capital humano sólido, instituciones fuertes y una gobernanza también muy sólida”.

Por su parte, Roque Fernández destacó durante el acto: “Más que una bienvenida, esto es un welcome back. Carola estuvo vinculada a UCEMA desde sus primeros años y fue alumna de la segunda maestría de la universidad. Su liderazgo va a permitir interactuar y potenciar todas las carreras que tenemos en la universidad ”.

Con una reconocida trayectoria académica y profesional, Pessino liderará esta nueva etapa institucional en un contexto en el que UCEMA se prepara para celebrar sus 50 años de historia en 2027, reafirmando su compromiso con la formación de profesionales íntegros y la generación de conocimiento con impacto en la sociedad.

Con una destacada trayectoria internacional, Pessino se desempeñó desde 2014 en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde lideró iniciativas vinculadas a políticas fiscales y equidad .