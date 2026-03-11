En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Universidad del CEMA (UCEMA) realizó su tercer “8M distinto”, una jornada especial a bordo del Costa Favolosa, junto a Costa Cruceros, con un objetivo claro: generar un espacio de escucha activa entre líderes y la nueva generación Z, para reflexionar sobre el presente y el futuro de la agenda de diversidad, equidad e inclusión. El encuentro reunió a más de 80 mujeres y hombres líderes y C-Level de distintos ámbitos, convocados para participar de una experiencia distinta: salir del formato tradicional y abrir una conversación honesta sobre cómo las nuevas generaciones viven hoy la agenda DEI y qué esperan de las organizaciones e instituciones. El eje central fue un panel integrado por ocho jóvenes de entre 20 y 25 años, quienes compartieron en primera persona cómo atraviesan estos temas en su vida cotidiana, en sus espacios de formación y en sus primeras experiencias profesionales. Más que una exposición, la propuesta fue invertir la lógica habitual: que los líderes las escuchen, esta vez, a ellas. “En UCEMA creemos que formar líderes implica también invitarlos a revisar sus propias miradas. Escuchar a las nuevas generaciones no es un gesto simbólico: es una condición necesaria para evolucionar” – Vicerrector y Director de la Escuela de Negocios UCEMA A partir de sus intervenciones, se abrió un intercambio que permitió poner en diálogo miradas, tensiones y oportunidades. La conversación dejó en evidencia que la agenda DEI no es estática, sino que evoluciona con las sensibilidades culturales, las transformaciones sociales y las expectativas de quienes hoy comienzan a ocupar nuevos espacios. Durante el encuentro, las jóvenes plantearon reflexiones como: “Muchas veces a los jóvenes se nos pide experiencia para acceder a un trabajo, pero la experiencia también se construye cuando alguien decide confiar y abrir esa primera puerta. Lo que necesitamos son oportunidades desde el principio para aprender, equivocarnos y demostrar lo que somos capaces de hacer”. “Siempre tenemos algo para decir que puede aportar valor. Nuestra generación quiere participar, opinar y construir. Lo que más necesitamos es escucha y confianza: saber que nuestras ideas pueden sumar y que las organizaciones también esperan nuestro aporte”. “Somos una generación muy estimulada, con acceso a herramientas, información y nuevas formas de pensar. Tenemos todo para volar; lo que necesitamos es que nos den el espacio para crear, proponer y animarnos a hacer las cosas de manera distinta”. Con esta iniciativa, UCEMA reafirma su compromiso con la formación de líderes capaces de comprender los cambios culturales en curso y de generar entornos más abiertos, diversos y responsables.