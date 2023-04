El plan de u$s 150 millones de Ualá: busca sextuplicar sus usuarios para 2028

Ualá tuvo un crecimiento meteórico en menos de seis años. La fintech se convirtió en unicornio en 2021 tras recibir una inyección de u$s 350 millones y hoy acumula más de 5 millones de usuarios entre la Argentina, México y Colombia.

Esto también la llevó a dar un salto gigante dentro del ranking de Las 100 mejores empresas en imagen realizado por SEL Consultores, en exclusiva para APERTURA. En 2023 mantuvo el 15° tras escalar más de 70 posiciones en la edición del año anterior. A su vez, su CEO y fundador, Pierpaolo Barbieri, volvió a integrar la lista de los empresarios más prestigiosos del país.

Ahora la compañía tiene un plan ambicioso: invertir u$s 150 millones en el próximo año y medio y sumar 25 millones de usuarios para 2028 .

¿Qué balance hacen de 2022?

Fue un gran año. Lanzamos en Colombia y nos consolidamos en Argentina y México. Ya son más de 5 millones las personas que nos eligen . Es un orgullo y una responsabilidad. Logramos avanzar aún más y adquirir compañías locales como la plataforma de e-commerce Empretienda, la empresa especializada en soluciones de "compre ahora, pague después" Ceibo Créditos y, producto de la aprobación del BCRA, el primer banco digital de la Argentina, Wilobank .

En México estamos en proceso de adquisición del banco ABC Capital, sujeta a aprobación de los reguladores, y en Colombia contamos con una licencia de Compañía de Financiamiento. Fuimos la primera fintech que logró esa licencia.

¿Y en el mercado argentino puntualmente?

En Argentina nuestro objetivo es construir el mejor ecosistema financiero. Hoy eso incluye crédito, con préstamos personales o para comercios y cuotas; inversiones, con el acceso a la compra-venta de Dólar MEP, CEDEARs y un Fondo Común de Inversión -administrados por nuestra ALyC Ualintec Capital- y a Cripto -a través de Uanex-.

Además, crecimos exponencialmente en Ualá Bis, nuestra unidad de negocios para comercios, que ofrece la posibilidad de cobrar a través de QR, mPOS, link de pago o integración con tiendas online, con la comisión más baja del mercado y acreditación inmediata.

¿Qué proyectos tienen para 2023?



Nunca hablamos de lo no lanzado, porque es contrario a nuestra filosofía de pensar primero en el cliente y no en la publicidad. Lo que sí haremos es invertir en crecer: u$s 150 millones en los próximos 18 meses para seguir creciendo en América Latina .

El objetivo es seguir desarrollando un ecosistema de servicios financieros, usando tecnología para hacer productos más abiertos, transparentes e inclusivos. Esperamos lograr un margen neto positivo en Argentina, algo que logramos dos años antes de lo previsto cuando lanzamos. Apostamos a la expansión regional y proyectamos sumar más de 25 millones de personas usuarias en los próximos 5 años . Esta misión permea en todo lo que hacemos.

¿Qué desafíos tendrá el sector este año?



Debemos seguir trabajando en innovaciones de producto y regulatorias. Necesitamos que la interoperabilidad sea real: con competencia y sin monopolios . Porque así se desarrolla el sistema. El BCRA ha hecho un gran trabajo pero aún tenemos recorrido por delante para lograr un sistema más abierto, competitivo, inclusivo y seguro.

¿Por qué decís que la interoperabilidad todavía no es real? ¿A qué se debe y qué falta?

Algunos usan integraciones para evitarla . La competencia fortalece al sector y genera inclusión financiera real. Debemos construir un sistema financiero seguro, abierto, competitivo e inclusivo, en el que las personas puedan decidir con libertad sobre su dinero.

¿Qué aspectos tendrá que abordar con prioridad el próximo gobierno para mejorar el clima de negocios y la economía?

El déficit fiscal, la brecha cambiaria y la marcha de los precios son temas macro urgentes e ineludibles para este gobierno . Lograr estabilidad macroeconómica, como tienen Colombia o México, es imperativo para poder desarrollar los sectores más dinámicos de la economía. Sin inversión es imposible hacer más productos y crear más trabajos.

Hace poco lanzaron su primera tarjeta de crédito en México. ¿Por qué eligieron este mercado para hacerlo y no Argentina?

No creemos que se pueda extrapolar soluciones sino que capitalizamos sobre lo que hemos recorrido y nos dedicamos a escuchar a nuestros usuarios en cada geografía y a entender las necesidades locales más urgentes para tomar este tipo de decisiones.



Nuestros usuarios en México ya pueden solicitar una tarjeta de crédito de trámite gratuito, seguro y 100% digital a través de la app. Este lanzamiento responde a un contexto en el que el 75% de la población adulta mexicana no cuenta con una tarjeta de crédito . Esto a pesar de ser este el principal instrumento de acceso al financiamiento en el país. En mercados como Estados Unidos la penetración es sustancialmente mayor alcanzando un 84% de la población versus un 25% en México.

¿Qué rol esperan que tenga este producto en la estructura de la empresa?

Las primeras semanas desde el lanzamiento mostraron una gran demanda del producto por lo que somos muy optimistas sobre lo relevante que será la tarjeta de crédito para Ualá. Al igual que en todos los países en que operamos, nos apoyamos en nuestro modelo de negocio que se acerca a una empresa de tecnología más que a la banca tradicional, lo cual nos permite crear soluciones financieras simples, intuitivas y a bajo costo.

La versión original de esta nota se publicó en el número 351 de revista Apertura.