El fanático de River que dejó las finanzas para liderar un nuevo mercado

La tradición familiar lo convirtió en contador, pero pronto entendió que ese mundo no lo atraía demasiado. Probó, entonces, con la administración de empresas y eso lo llevó a hacer un máster para desarrollar aún más sus conocimientos en términos de gestión. Sin embargo, la mayor preocupación de Darío Maida Re hoy está en las mascotas. En realidad, en que éstas se alimenten de la mejor manera posible. Y busca hacerlo realidad desde Alican, la compañía que fundó en 2007 y que lidera el sector de nutrición superpremium en la Argentina .

Pero si algo define a la perfección a este fanático de River que no se pierde un solo partido en el estadio Monumental es su visión de futuro. Mejor dicho, su condición de hombre del futuro. Sí, como si se tratara de una versión real de Marty McFly, el personaje interpretado por Michael J. Fox en la saga de Volver al futuro, Maida Re habita en un momento en el que el presente se antoja viejo. Piensa y planifica pensando en el mañana para que el hoy sea mejor.

Este rosarino de 67 años explica con naturalidad esta particular actitud ante la vida: " Soy supercompetitivo. Lo que más me gusta es estar mirando, trabajando en el futuro . Vivo en el futuro, pero mis socios viven más el presente porque trabajan en el día a día. Entonces, a veces están contentos porque la empresa va bien y a mí me preocupa que no estamos haciendo cosas que van a ser importantes en el futuro y viceversa".

Inició su carrera en AgriGenetic, una compañía que persigue el mejoramiento genético del ganado bovino. Más tarde, se desempeñó como consultor en Alimental, una organización que producía alimentos para grandes animales y que con el correr de los años se convirtió, primero en Provimi, y luego en Cargill. Fue ya en ese tiempo que se interesó por entender el negocio de la nutrición, en este caso de vacas, cerdos y aves.

Hace 17 años le dio vida a Alican junto a un grupo de veterinarios y ejecutivos de multinacionales. Aunque es uno de los fundadores y ocupa el cargo de director de la compañía instalada en Alcira Gigena, Córdoba , centró su campo de acción en la parte comercial y en el marketing. "Me di cuenta de que era bueno en diagnosticar y planificar, y no en ejecutar y controlar", revela acerca del rol que cumple en la empresa que produce alimentos secos y húmedos para perros y gatos bajo las marcas Sieger, Agility y Gooster.

Confiesa que le gusta su trabajo y no niega que es "muy obsesivo". Sin embargo, esas características tienen un límite. "Si bien soy competitivo, soy competitivo selectivo, en el sentido de que compito donde tengo que hacerlo. En este caso, en el mundo de las mascotas", advierte.

Entre risas, repasa un escenario en el que su personalidad se toma una pausa que no siempre es bien recibida: "Mis amigos no quieren jugar al golf conmigo porque no compito en golf y ellos sí. Ellos son competitivos. Yo me lo tomo como una actividad social y es una suerte, porque hay gente que es competitiva en todo, quiere ser en todo el mejor y eso es bastante pesado".

Ese rasgo hipercompetitivo y ambicioso en los negocios que lleva Maida Re a pensar tanto en el futuro no anida en él las 24 horas del día. Se hace tiempo para comer con los amigos, para viajar e ir al teatro a disfrutar de clásicos como Los Miserables y, por supuesto, seguir a River. Si el partido es a las 17, ya a las 13 inicia el ritual que invariablemente incluirá tomar algo con sus compinches de la platea. Todo se resume a la simple búsqueda del equilibrio para "no andar como un loco por la vida".

Divorciado y padre de dos hijas, obviamente tiene mascotas. Dos gatos y una perra conviven con él en una estratégica armonía en la que el empresario entiende que esos animales a los que cuida con pasión y devoción son los dueños de su casa. "Siento que a veces, cuando no estoy, tengo que llamar para ver si están bien", acota risueñamente.

Maida Re tiene bien claros sus objetivos. " Nosotros no vamos a hacer alimento para todo el mundo; vamos a hacerlo solamente para aquellos que creen que a través de la alimentación pueden mejorar la calidad de vida de su mascota ", señala. Se apura a destacar que Alican aglutina el 60 por ciento del mercado de latas, pero, en simultáneo, aclara que queda un largo camino por recorrer porque el alimento húmedo en la Argentina solo representa el 2 por ciento del total, cuando en Estados Unidos ronda el 30-40 por ciento.

Cuenta que para él el éxito "está en la forma de recorrer un camino, en la forma que llevás tu vida personal y profesional... en la búsqueda del equilibrio". Y echa una mirada al futuro que tanto lo atrapa: "En general, el pensamiento relacionado con el futuro siempre es esperanzador. En mi visión, el futuro va a ser mejor que el hoy. Y aunque después eso no ocurra, me da energía para mirar siempre el vaso medio lleno".