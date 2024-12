La estrategia de la fintech de Pierpaolo Barbieri para ganar la confianza del mercado

"En Ualá lo hacemos fácil". Este mensaje anida en el día a día de la empresa fundada por Pierpaolo Barbieri. Desde su irrupción en 2017 como un innovador ecosistema de soluciones financieras, la compañía tejió una red de confianza con sus clientes. Y a la hora de construir su estrategia comunicacional esa confianza constituye un rasgo fundamental para edificar la reputación de una plataforma que se encarga nada más y nada menos que de administrar el dinero de sus inversores.

"Necesitamos comunicar fácilmente las cosas. Debemos ser coherentes, muy claros y transparentes y sostenernos en el tiempo con esa coherencia", explica Julieta Biagioni, directora de Comunicación Corporativa en Ualá.

Por eso deja en claro la importancia de tales atributos: "Lo que más queremos es que las personas confíen en Ualá porque somos una plataforma para poner la plata. No somos una empresa de ropa o una industria que puede tener una disconformidad con el servicio. Por eso tenemos que ser confiables y transparentes y fáciles para las personas".

Biagioni puntualiza que "lo que buscamos es que los mensajes sean fáciles en cuanto al lenguaje, sobre todo que no expliquemos finanzas con términos difíciles. Las nociones de sencillez, honestidad y transparencia sobrevuelan constantemente las acciones comunicacionales de la empresa: "Tenés que ser muy claro con aquellos que compiten, porque no es algo garantizado. Tenés que estar muy atento a las regulaciones porque de cada producto podés hablar de una manera distinta. Entonces, el foco está puesto en la educación. El mensaje es sencillo y la aplicación también. Creemos que, si es rebuscado, no sirve: no sumás a las personas y las finanzas siguen siendo para los pocos que entienden y para el famoso lobo de Wall Street".

Julieta Biagioni, directora de Comunicación Corporativa en Ualá.

Junto a otros jugadores del mercado, Ualá jugó un papel decisivo en términos de educación e inclusión financiera. La creación de Aula Ualá representa un paso más en esa dirección. Ese espacio surgió para que los clientes incorporen conceptos básicos como costo financiero total y tasa nominal anual o que sepan qué es un bono, qué son los Cedears o cómo se compra dólar MEP. "Nuestra última campaña es ¡Salí de la cueva! para que compren dólares legales porque es fácil, porque son tres clics y porque no tenés que meterte en ningún lugar extraño a comprar dólares", agrega la ejecutiva.

La administración inteligente del dinero de sus clientes asoma como una de las cuestiones vitales para Ualá. "Se trata de personas que buscan que su dinero rinda. Es muy competitivo el mercado financiero... Hablo de bancos tradicionales, empresas que son casas de bolsa, o alycs que son solamente para inversiones que quizás resultan un poco más de nicho", indica.

En el ecosistema de Ualá conviven todas las variantes posibles en productos de inversión. Ese universo fue creciendo a un ritmo febril en los últimos siete años y enfrenta el reto de comunicar cada una de las iniciativas que ponen en marcha para hacer realidad el objetivo de ganar el share of wallets en un mercado muy competitivo. La idea es que los usuarios puedan recurrir a las diferentes billeteras virtuales, pero que la más usada sea Ualá.

"Tenemos el desafío de seguir difundiendo todos los productos y demostrar que tenemos lo mejor de los dos mundos: la tecnología de una empresa que es nativa digital y los servicios de un banco tradicional, pero con una estructura de costos más baja", establece la directora de Comunicación.