Sin aumento de precios y perdiendo rentabilidad, los periplos de una firma argentina para asegurar su lugar en el extranjero

Alican, la fabricante de Sieger, la marca de alimento superpremium para perros y gatos, invertirá u$s 30 millones en su planta de húmedos en la localidad cordobesa de Juárez Celman. Con este desembolso, la empresa local buscará crecer, tanto en la Argentina, como en el exterior, de manera que sumará nuevos destinos de exportación para sus productos, como Europa y los Estados Unidos.

Actualmente, la compañía con base en Córdoba produce 100.000 toneladas de alimento por año. El objetivo de esta inversión es triplicar su capacidad productiva y lograr una facturación de u$s 100 millones en 2024, así como también ampliar -y mantener- su presencia en los mercados extranjeros.

Con ese fin, Alican mantendrá el precio de sus alimentos para conservar su presencia en el mercado, tanto local, como externo. Actualmente, una bolsa de 15 kilos de alimento superpremium ronda los $ 70.000.

Darío Maida Re, uno de los fundadores de la compañía, comentó que, en diciembre, luego de la devaluación que llevó a cabo Javier Milei durante sus primeros días al frente de la Casa Rosada, la exportación de sus productos dejó de ser rentable. De hecho, a fines de 2023 exportaba 300 toneladas a países de la región, y el mercado externo significó el 15% de la facturación de la compañía. El año pasado facturó u$s 44 millones .

"Como consecuencia de la estabilidad del dólar tras la devaluación, pero con el agregado del aumento las tarifas, bajamos las exportaciones porque no había rentabilidad. Sin embargo, decidimos seguir exportando para no perder la presencia en el exterior", explicó el ejecutivo.



A su vez, aclaró: "En el último tiempo crecieron mucho los costos de producción y eso no se trasladó a un ajuste en el precio de los productos, ya que los ingresos no alcanzan a cubrir todos los aumentos. Sin embargo, con el riesgo de no ganar, o incluso, perdiendo dinero, decidimos seguir enviando nuestros productos al exterior. Estamos dispuestos a perder rentabilidad a costa de mantener nuestra presencia a nivel local y regional.".



Durante el primer trimestre del año, las exportaciones de Alican pasaron de 300 a 100 toneladas. Actualmente, teniendo en cuenta la relativa estabilidad del precio de la divisa estadounidense, la compañía envía unas 200 toneladas al mercado externo y, de cara a fin de 2024, tiene la ambición de llegar, nuevamente, al nivel que alcanzó en diciembre del año pasado.

Actualmente, Alican envía sus productos a diferentes países de la región, como Chile, Perú, Uruguay, Bolivia y Ecuador. La marca está también en tratativas para comenzar a exportar a Paraguay, Colombia, los Estados Unidos y algunos países de Europa.

"No importa el costo del alimento, sino el posicionamiento que logramos. Consideramos que estamos en una época en la que se va a dar una caída en la rentabilidad de la industria porque no vamos a poder aumentar los precios más de lo que están hoy", explicó Maida Re.

Hoy en día, la compañía está presente en el mercado con otras marcas, además de Sieger, como Agility, Maxxium, Gooster, Proterline, Wild, Homemade Deligths y 7Vidas.



La apuesta al alimento en lata

Alican desarrolla y produce alimentos secos y húmedos en formato de latas y pouches. Cuenta con dos plantas -una, de alimento seco y otra de húmedo- en la provincia de Córdoba.



"Vimos que la tendencia de alimento en lata era cada vez más fuerte en el exterior y decidimos apostar por ese camino", comentó Maida Re. A su vez, develó que, aunque en los Estados Unidos y Europa la alimentación en lata ronda el 30% del mercado total, en la Argentina roza el 2 por ciento.

Sin embargo, el ejecutivo aseguró: "Si bien no era conocido en el país, las problemáticas para importar alimento para mascotas del año pasado favorecieron la introducción del enlatado al mercado".