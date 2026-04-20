Pizza Hut México ha nombrado a Jesús Hernández Gisbert como nuevo director general en el país, en sustitución de Germán Morales, quien asumió el cargo en febrero de 2025 y ahora asume una nueva responsabilidad internacional al frente de las operaciones de la marca en Portugal. Con este movimiento la marca, que llegó al país en 1969, refuerza la apuesta por el mercado mexicano, uno de los más relevantes en la región, según la compañía. El nombramiento de Hernández “busca dar continuidad al crecimiento sostenido de la marca, impulsando la innovación, la expansión estratégica y la excelencia operativa”, dijo la cadena de pizzerías en un comunicado. Jesús Hernández llega desde Colombia a asumir su nuevo rol en México. En el mercado sudamericano lideró el crecimiento de doble dígito de la marca y la entrada a nuevas ciudades. Hernández es un ejecutivo senior con más de 30 años de experiencia en el sector de restaurantes de servicio rápido (QSR), con una trayectoria sólida dentro de Food Delivery Brands, grupo operador de Pizza Hut en distintos mercados de Latinoamérica. En México, donde la cadena cuenta con alrededor de 300 unidades, el nuevo CEO de Pizza Hut mencionó que “el compromiso es seguir construyendo sobre el sólido trabajo realizado, impulsando una operación cada vez más cercana a nuestros clientes, innovadora y enfocada en generar valor para nuestros socios y colaboradores”. Pizza Hut es una subsidiaria de Yum! Brands, Inc., empresa fundada en 1958 en Wichita, Kansas. Actualmente opera cerca de 18,000 restaurantes en más de 100 países.