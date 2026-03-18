Chipotle y Raising Cane’s serán las marcas internacionales que impulsen la expansión de Alsea en México y, en paralelo, capitalicen segmentos dinámicos con la ampliación de su portafolio. La compañía estima que ambas marcas representan una oportunidad conjunta de alrededor de 600 restaurantes y cerca de u$s 1,400 millones en ingresos potenciales en el mercado mexicano, dijo Pablo De Brito, director de Marcas Nuevas, durante una presentación a inversionistas. “Chipotle y Raising Cane’s, en conjunto, nos ayudarán a expandir nuestra cartera en segmentos amplios y atractivos”, expresó. El despliegue comenzará en Monterrey en la segunda mitad de este año, seguido por la entrada a Ciudad de México en 2027 y una expansión nacional a partir de 2028. De Brito explicó que esta estrategia se alinea con el pilar de “construcción” de Alsea, enfocado en incorporar marcas globales en geografías clave. Chipotle permitirá a la compañía entrar con mayor fuerza al segmento healthy casual, que ha crecido a tasas de entre 11% y 12% anual en la última década y que en México ya representa un mercado de aproximadamente u$s 1,300 millones . “Chipotle representa la oportunidad de traer una marca global icónica a una categoría que consideramos poco desarrollada en México”, dijo. Alsea estima que este concepto podría alcanzar alrededor de 200 unidades en el país, con ingresos cercanos a 390 millones de dólares. Por su parte, Raising Cane’s posiciona a la empresa en el segmento de pollo dentro del mercado de comida rápida (QSR), el de mayor tamaño y crecimiento en México, con un valor de aproximadamente 3,500 millones de dólares y más del 30% de participación dentro del total del segmento. La compañía proyecta que la marca podría escalar hasta 400 restaurantes y generar cerca de 1,000 millones de dólares en ingresos. El plan se apoya en la identificación de “white spaces” en ambos segmentos. En el caso de Chipotle, Alsea considera que el mercado mexicano carece de un jugador de escala en la categoría de comida rápida saludable, mientras que en pollo el mercado ha estado dominado históricamente por un número limitado de competidores. “Apalancando las capacidades y escala de Alsea, estas marcas serán clave para expandir el portafolio en segmentos atractivos y de alto crecimiento”, explicó el directivo de Nuevas Marcas.