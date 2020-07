El actor y productor Adrián Suar habló sobre la situación actual de su productora Polka y cómo afecta la pandemia y la extensa cuarentena por coronavirus que complica el normal funcionamiento de las empresas.

"Mi situación es muy parecida a la de muchas empresas de la Argentina, que están cerradas. Pero también quiero aclarar, porque se estuvo hablando mucho sobre Polka en estos días: este problema que tiene Polka hoy, en honor a la verdad, es algo que yo vengo arrastrando hace 4 ó 5 años. No es de ahora. Mentiría si dijera que es por la pandemia. La pandemia termina de darle la estocada final", dijo.

En el programa 'Ya somos grandes', que el periodista Diego Leuco conduce por TN, el actor y productor aclaró: "Yo siempre cuento algo: hace 7 u 8 años Polka tenía 260 horas al aire, sumada una tira, un unitario y alguna otra cosa, con un staff de 300 personas más los contratados. ¿Qué cambió? Cambió el negocio: ya no tengo esa cantidad de horas, tengo la gente, y eso lo venía sorteando. Siempre fui huyendo para adelante. Y la pandemia me termina de sacar de juego", agregó.

"Hoy, Polka está cerrada. Más adelante, no sé. No sé que va a pasar, no sé cuándo se vuelve", indicó.

Suar aclaró que la delicada situación que atraviesa la empresa que fundó hace 25 años no es sólo por culpa del contexto actual, si no que está relacionada a cómo fue cambiando la pauta publicitaria en la televisión. "Hace 7 y 8 años, era de u$s 350 millones y hoy no llega a u$s 100 millones".

En ese sentido agregó que "Polka fue la única productora que generó una producción industrial. Yo siempre jugué con el caballo del comisario, es la verdad".

"Cuando en 1998 Polka hace el acuerdo con Clarín, empieza a hacer ficción, una, dos, tres. Hoy eso no está en la industria, no sólo en eltrece, otros canales no lo hacen, o hacen cosas más chiquitas. Entonces, tengo el desafío de ver cómo me reinvento, si puedo".

"Yo quiero pelear. A mí, internamente, con mi terapia, con mis amigos, lo que más me dolería es quebrar", subrayó.

Sobre la situación de los trabajadores de la productora, que ellos mismos han visibilizado, Suar aclaró saber por lo que están pasando: "Lo sé porque, no a todos, pero a la mayoría los conozco. Polka siempre fue una productora modelo y una productora en la que siempre estuvo todo bien".

Al respecto indicó que "esta es la primera vez que yo me enfrento con una situación así, después de 25 años".