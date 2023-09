De periodista a gerente general: el camino de este ejecutivo para liderar un negocio clave en el mundo

"Siempre un poco más". Nicolás Cánovas acepta el juego y escoge esas palabras cuando se le propone que se ponga en la piel de un periodista y piense en un título que defina su vida. Es un juego que conoce, ya que, si bien es el director General para América latina de AMD, en su pasado anida una pasión por el oficio de informar .

El título imaginario deja clara su idea de que "hay que dejar todo en la cancha, porque lo tuve que hacer para aprender y subir cada escalón que me permitió llegar a donde estoy hoy. Se trata de dar siempre un poco más para estar mejor".

Confiesa que el periodismo lo atrapó desde una edad muy temprana. " Me gustaba escribir crónicas... me gusta la investigación, preguntar y repreguntar ", cuenta. Ese objetivo sorprendió en el seno familiar, pues su padre, contador, esperaba que siguiera sus pasos. Pero los sueños de Cánovas encontraron apoyo en su hogar y pudo acercarse a la profesión escribiendo en el diario del colegio en el que estudiaba.

Completó la Licenciatura en Periodismo en la Universidad de El Salvador. Allí comprendió la amplitud de una carrera que le brindaba enormes posibilidades para desarrollarse. Uno de sus profesores le fue marcando un camino que rápidamente lo atrapó: la comunicación institucional. " Me empezó a seducir la idea de trabajar en una empresa, en una corporación y poder estar en la cultura de la empresa", explica.

Dio sus primeros pasos en el área de Relaciones Públicas y Marketing de las consultoras De Artaza Rodríguez, Ketchum Argentina y Colombo Pashkus. En 2005 se unió a AMD y a lo largo de casi dos décadas fue recorriendo la empresa, adquiriendo nuevos saberes, una cuestión prioritaria para este ejecutivo de 49 años que se abraza con fuerza a la noción del aprendizaje para el crecimiento.

"Algunas personas construyen su carrera con múltiples experiencias. En mi caso, durante 19 años en la compañía pasé por muchas partes y muchos sectores. Fue un proceso muy rico. Entré como responsable de Relaciones Públicas para el Cono Sur y después pasé a manejar el área de Negocios y Marketing de América latina", repasa. Hace unos meses, en abril, asumió la responsabilidad de dirigir la empresa.

Cánovas entró a AMD en 2005 y desde abril pasado es el número uno de la región.

La cultura corporativa pasó a formar parte fundamental de su vida. Entendió la importancia de la construcción de equipos y por eso no duda en afirmar que "lo que más me gusta es formar el equipo. Armar equipos me divierte". Y lo justifica con absoluta claridad: " No soy una persona que viene con todos los conocimientos técnicos, sino que tengo que apoyarme mucho en la gente . Por eso me gusta encontrar la oportunidad de desarrollo para distintas personas. La comunicación es un factor importantísimo para que los equipos funcionen".

A pesar de que puso en pausa su pasión por el periodismo, definitivamente la comunicación está en su sangre. Tanto es así que despuntó el vicio con un blog de viajes y llegó a tener 30 mil seguidores .

El deporte tiene un lugar destacado en su día a día. Se entregó en cuerpo y alma al fútbol y al rugby. Las rodillas lesionadas y operadas varias veces dan cuenta de la intensidad con la que lo hizo. Le gusta compartir momentos con sus amigos. En esas reuniones suele llenarlos de preguntas. Otro rasgo distintivo de su formación periodística.

Mantiene el hábito de desayunar en el mismo lugar y sentarse a leer los diarios en papel. Se trata de conservar el antiquísimo encanto de recorrer las páginas de punta a punta.

Pero el foco está puesto en su familia: "Soy muy familiero". Está casado hace más de dos décadas y es padre de una futura comunicadora social de 20 años y de dos adolescentes de 17 y 14. Hace todo lo posible para que los constantes viajes que le impone su actividad le den tiempo para armar planes con ellos.

Si bien el periodismo y la comunicación corren por sus venas, también lo hace la tecnología. Cánovas la define como "la solución a muchos de los problemas y desafíos de la gente. Lo que buscamos en AMD desde hace más de 50 años es resolver problemas. Y a veces eso tiene que ver con comunicarse mejor, hacer más rápido el trabajo, tener la información apretando un botón... La tecnología es la forma de hacer más sencilla la vida y el trabajo".

La versión original de esta nota se publicó en el número 357 de revista Apertura.