De ganar tres Mundiales a ser una de las peores inversiones de Nike: el origen de Umbro

Fue socia de Adidas, formó parte del universo Nike y ganó tres Mundiales. No se trata de una súper estrella del mundo del fútbol, sino de la británica Umbro que cumple 100 años desde su fundación. La marca que nació en el armario de un pub en el Reino Unido y pasó a vestir a Pelé en su tricampeonato y llevó a los leones ingleses a alzar por primera vez la copa más importante de todas.

Harold Humphrey nació en 1902 en Mobberley, una localidad en el condado inglés de Cheshire. A los 13 años dejó el colegio para trabajar en una empresa textil en Manchester . A su habilidad técnica le sumó skills como vendedor para una marca deportiva. En 1922 decidió lanzarse con su propio emprendimiento.

El joven contrató a un ejército de costureras para desarrollar su marca de indumentaria de fútbol. Su depósito se encontraba en el armario del bar que manejaban sus padres. En 1924 Harold sumó a su hermano Wallace y nació oficialmente Humphrey Brothers , que poco después adoptó el nombre Umbro.

Harold Humphrey fundó la empresa junto a su hermano Wallace en 1934.

Para 1930 se expandieron con indumentaria de rugby y una fábrica propia en Inglaterra. El 28 de abril de 1934 se dio un hito importante en la historia de la marca cuando Manchester City venció 2-1 a Portsmouth en la final de la FA Cup . Lo curioso es que ambos vestían camisetas Umbro. En ese entonces el logo no era visible en la indumentaria, sino que trabajaba solo como proveedor de los equipos.

Umbro, un ícono inglés

Así como Le Coq Sportif se transformó en un ícono del deporte francés, lo mismo sucedió con Umbro en el Reino Unido. En 1952 vistieron a la delegación nacional en los Juegos Olímpicos, dos años después se convirtieron en sponsor técnico de la selección de fútbol de Inglaterra, rol que mantuvieron durante siete décadas. El logo de la marca estaba presente en la camiseta cuando Inglaterra se llevó el Mundial de 1966 .

Su primera Copa del Mundo aumentó la popularidad de la compañía y captó la atención de otro gigante del negocio: Adidas. El alemán Adolph Dassler tenía una buena relación con Harold Humphrey y le dio los derechos exclusivos para comercializar las zapatillas de las tres tiras en el Reino Unido .

La marca británica estuvo presente en la camiseta de Brasil durante el Mundial de EE.UU. 1994.

Por otro lado, Brasil (campeón en 1958 y 1962), que vestía a la marca nacional Athleta, arregló con Umbro para usar su camiseta en el Mundial de México 1970. Sin embargo, para no cortar lazos con la firma brasileña, la selección verdeamarela vistió ambas casacas durante la final en la que consiguió el tricampeonato.

Umbro fue la última marca que consiguió ganar una Copa del Mundo por fuera del tridente conformado por Adidas, Puma y Nike. En 1994 se quedó con el torneo en los Estados Unidos y dos años después Nike le arrebató su lugar en la camiseta del Scratch.

De socia de Adidas a irse con Nike

La muerte de Harold Humphrey cambió el liderazgo en la empresa. John y Stuart, sus hijos, asumieron la dirección de Umbro , que venía atravesando una delicada situación financiera. En 1980 contrataron como CEO a Arnold Copley, un ex PwC. El ejecutivo incursionó en la ropa casual y los botines de fútbol. Sin embargo, esto no cayó nada bien en Adidas que disolvió la alianza.

La marca pasó a manos de Stone Manufacturing por 3 millones de libras en 1992. Esta se la vendió al fondo Dought Hanson por 90 millones en 1999 luego del boom con el Mundial de Brasil.

Umbro viste al Bicho de La Paternal desde mediados de 2019. También es sponsor del Canalla y el Decano.

Nike buscaba agrandar su portfolio y en 2007 pagó u$s 582 millones para quedarse con Umbro . No obstante, la operación resultó un muy mal negocio. No encontraron sinergias entre las dos empresas y decidieron enfocarse en el negocio deportivo solo con una marca. En 2012 le vendieron Umbro a Iconix Brand Group. ¿Cuánto pagó? U$s 225 millones.

El holding tiene también en su portfolio a otras marcas, como Pony, Zoo York y Material Girl, la etiqueta creada por Madonna. A nivel mundial, la etiqueta británica perdió peso en las camisetas de fútbol. Hoy viste al West Ham y Brentford en Inglaterra, a la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica y las selecciones de Guatemala y El Salvador.



En la Argentina la licencia la tiene el grupo Dass, que cuenta con dos fábricas (Eldorado, Misiones, y Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires). A su vez es sponsor técnico de tres equipos de Primera División: Rosario Central, Argentinos Juniors y Atlético Tucumán.