Abril Torres nació con el emprendedurismo en la sangre. Su padre Martín, un emprendedor serial, fue uno de los empresarios que trajo la conocida marca británica de zapatillas, Gola, a la Argentina y la región. Y su abuelo creó una empresa de perfumes y cosméticos muy conocida en los años 60 y 70 y fue también presidente de la Cámara de Perfumerías.

De su historia viene la pasión de Abril por tener su propio emprendimiento, además, de seguir en el rubro familiar.

Fue así como, en 2015, nació Veganis, marca de dermocosmética vegana y sustentable, que según su creadora fue pinera en el país. La etiqueta, justamente, nació con la impronta de la emprendedora respaldada por la experiencia de su padre que en su historia emprendedora también creó su propia marca de cosmética en los Estados Unidos y de regreso en la Argentina ingresó al mundo textil. “Desde que nací este es mi mundo y siempre me fascinó”, cuanta Abril.

Así, la emprendedora plasmó en Veganis su pasión por los perfumes y las cremas con un concepto propio, evolucionado. “Cuando creamos la marca el mercado estaba esperando productos veganos. Sin embargo, nos diferenciamos del rubro alimenticio que es más extremo. Nuestra visión es que no sean solo para veganos”, cuenta Abril Torres.

La filosofía de la firma, que tiene tres categorías: corporal, capilar y facial , se plasma en sus ingredientes naturales y, por supuesto en que los productos no son testeados en animales sin que pierdan la efectividad.

Hoy la marca está presente en otros nueve países -Uruguay, Chile, Paraguay, Perú, Bolivia, México, Estados Unidos, España, Costa Rica- y vende más de 1 millón de unidades por año con un fuerte crecimiento año a año del 70 por ciento en unidades.

“Estamos muy, muy atentos a las tendencias de afuera pero siempre manteniendo la coherencia. Hemos rechazado productos que no tienen nuestra filosofía”, asegura el Martín, quien se ocupa más del área comercial.

“La consistencia para nosotros es un valor esencial. Si no sos coherente entre lo que comunicás y lo que hacés, perdés toda la credibilidad con el usuario”, remarca Abril.

Las cremas hidratantes de Veganis FELIX NIIKADO

De ahí que otra de las preocupaciones de la firma sea el packaging. “En la compañía usamos una frase de una marca brasileña de ropa, ‘Somos lo más sustentables que podemos ser ’”, señala el empresario, quien asegura que si bien son una empresa comercial, este no es el único fin de la firma. Y explica: “La perfección en la sustentabilidad es imposible, no es factible porque, por ejemplo, no hay forma de no usar packaging”.

En evolución

Estar atentos a nuevos activos y en la búsqueda de que nuevos productos se pueden lanzar es la forma de operar de Veganis que este año lanzó la línea Anti Acné y los protectores solares a lo que se suman los suplementos dietéticos que se acaban de presentar con una nueva marca, prima hermana de la ya existente. “La categoría bienestar implica cuidar al cuerpo de manera tópica, pero también de manera oral”, subraya la emprendedora.

Con años de experiencia emprendiendo en la Argentina, Martín lo compara con una maratón. “ No es una carrera de 100 metros, es una maratón y tenés que mentalizarte así. Estoy arrancando, pensé que era por acá, pero ahora tengo que corregir. Ese debería ser la filosofía para encarar un emprendimiento. En una maratón siempre te va a parecer que falta un montón para la meta, pero hay que ir aprendiendo en el camino y corrigiendo”, dice.