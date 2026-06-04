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El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que todas las transacciones en efectivo por USD 10.000 o más serán automáticamente reportadas y registradas para su análisis por parte del IRS y el FinCEN, que son dos de los principales organismos federales dedicados a la supervisión financiera y la lucha contra el lavado de dinero.

Esta disposición afecta tanto a ciudadanos como a extranjeros y se aplica a depósitos, retiros, intercambios de divisas y otras transacciones en efectivo que se realicen en un solo día.

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Estados Unidos lleva a cabo investigaciones sobre todas las personas que realicen estas transacciones

Las entidades financieras están obligadas a presentar un Informe de Transacciones de Divisas (CTR) cada vez que un individuo realiza una o varias operaciones en efectivo que, acumuladas en un mismo día, alcancen o superen los USD 10.000. Esto abarca:

  • Depósitos en efectivo
  • Retiros en efectivo
  • Cambio de moneda
  • Compra de instrumentos con efectivo (como cheques de caja)

El reporte es enviado directamente a FinCEN, que distribuye la información al IRS y otras agencias federales con el fin de detectar evasión fiscal, lavado de dinero y actividades sospechosas.

El Gobierno investiga a todos los ciudadanos y extranjeros que retiren o depositen esta suma de dinero de sus cuentas bancarias.
El Gobierno investiga a todos los ciudadanos y extranjeros que retiren o depositen esta suma de dinero de sus cuentas bancarias.

¿Se restringe la investigación a transacciones superiores a USD 10.000?

Las autoridades también han señalado el structuring o fraccionamiento de depósitos/transacciones, el cual implica dividir una operación de mayor envergadura en montos menores con la finalidad de eludir el reporte correspondiente. Esta práctica es ilegal y puede acarrear:

  • Reportes de actividad sospechosa (SAR)
  • Multas significativas
  • Investigaciones penales

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Aunque cada transacción sea inferior a USD 10.000, si el banco identifica un patrón, puede reportarlo a FinCEN.