De acuerdo con las proyecciones divulgadas, esta obra podría iniciar operaciones hacia 2035, con el objetivo de convertirse en una de las conexiones ferroviarias más significativas del mundo.

China impulsa uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del mundo mediante la construcción de un tren bala submarino que unirá dos ciudades estratégicas a través del mar. Este emprendimiento tiene como objetivo reducir significativamente los tiempos de viaje y mejorar la conexión entre dos zonas clave para el transporte de pasajeros y mercancías.

El plan prevé una red ferroviaria de alta velocidad submarina que cruzará el Mar de Bohai para establecer una conexión entre Dalian y Yantai, dos puntos estratégicos en el noreste del país. Si se realiza de acuerdo con lo planificado, el trayecto que actualmente toma varias horas se reducirá a tan solo unos minutos.

China se compromete a la reestructuración de su sistema ferroviario y desarrolla el primer tren submarino.

El megaproyecto, denominado Bohai Strait Tunnel, contempla una conexión de aproximadamente 123 kilómetros y una velocidad operativa próxima a los 250 km/h. Gracias a esta capacidad operativa, el trayecto entre ambas ciudades podría realizarse en tan solo 40 minutos.

En la actualidad, el desplazamiento entre estas dos penínsulas conlleva recorridos considerablemente más largos, ya sea por tierra o a través de ferry. Por tal motivo, el objetivo primordial de esta infraestructura es agilizar la movilidad, disminuir costos logísticos y potenciar el intercambio comercial en la región.

Qué innovaciones tecnológicas integrará el tren bala submarino de China

El diseño abarca tres galerías paralelas, de las cuales dos están destinadas para el tránsito de trenes y una tercera se reserva para labores de mantenimiento y emergencias. Igualmente, el sistema se integrará a la red ferroviaria china, lo que facilitará una conexión eficiente entre las secciones terrestres y submarinas.

Entre los principales desafíos técnicos se destacan la impermeabilización, la ventilación y la seguridad en un área caracterizada por condiciones geológicas complejas. Por este motivo, el proyecto también incorpora sensores, monitoreo en tiempo real y protocolos de evacuación especializados.

Cuándo se prevé la finalización del tren bala submarino

A pesar de que el anuncio ha suscitado un notable interés a nivel internacional, el tren bala submarino aún no ha sido inaugurado ni se encuentra en funcionamiento. En la actualidad, el proyecto continúa en la fase de planificación y evaluación técnica.

De acuerdo con las proyecciones divulgadas, esta obra podría iniciar operaciones hacia 2035, con el objetivo de convertirse en una de las conexiones ferroviarias más significativas del mundo y en un componente esencial para el desarrollo logístico de China.