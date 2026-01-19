Estados Unidos confirmó que puede embargar billeteras virtuales y aplicar multas a ciudadanos y extranjeros que no declararon correctamente sus operaciones con activos digitales.

La medida es ejecutada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y alcanza a cuentas, exchanges y billeteras vinculadas a transacciones en criptomonedas u otros activos digitales cuando existen incumplimientos fiscales.

Estados Unidos embarga las billeteras virtuales de todas estas personas

Las autoridades remarcan que no declarar a tiempo ingresos, tenencias o movimientos cripto habilita cobros forzosos, intereses y sanciones, incluso sobre plataformas digitales.

El IRS exige informar compras, ventas, intercambios, pagos recibidos en cripto, staking, minería y cualquier ganancia o pérdida derivada de activos digitales. La obligación aplica tanto a operaciones en exchanges como a billeteras virtuales cuando generan hechos imponibles.

Quienes postergaron la declaración de activos digitales se exponen a multas y embargos. Fuente: Archivo.

Cómo puede actuar el IRS sobre billeteras y exchanges

Cuando detecta incumplimientos, el IRS puede emitir avisos, determinar deudas, y, de persistir la falta de regularización, ordenar embargos sobre cuentas asociadas, incluidos exchanges centralizados y activos digitales convertibles. También puede imponer multas e intereses diarios hasta saldar la deuda.

Cómo evitar embargos y sanciones

IRS advierte que regularizar a tiempo es clave. Es que presentar declaraciones corregidas, informar activos digitales, pagar o acordar un plan de pagos y responder a los avisos del IRS puede detener medidas de cobro forzoso.

La cooperación temprana reduce costos y riesgos.