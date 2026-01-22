El Gobierno de los Estados Unidos ha implementado medidas más severas en relación con los castigos y procedimientos dirigidos a aquellos ciudadanos y extranjeros que intentan eludir o defraudar el sistema fiscal del país.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) habilitará la próxima temporada fiscal en las próximas semanas, siendo crucial para que todos los contribuyentes estén al tanto de sus obligaciones tributarias.

Aquellos que no cumplan con las normativas pueden enfrentar embargos y experimentar el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Llega la nueva temporada fiscal: IRS embarga estas cuentas bancarias

Con la llegada del año 2026, las autoridades del IRS advirtieron que todos los contribuyentes deben declarar sus ganancias y bienes mediante el Formulario 1040, junto con el correspondiente pago del impuesto.

Las autoridades, junto con la campaña que recuerda cada paso del protocolo, informan que aquellos que no cumplan con sus obligaciones fiscales pueden enfrentar consecuencias severas. La más drástica de estas es el embargo de bienes y cuentas bancarias.

La entidad fiscal envía múltiples notificaciones previas antes de emitir el Aviso Final de Embargo (Levy), lo que le confiere al IRS el derecho de intervenir en los bienes y cuentas bancarias de los contribuyentes. Las autoridades procederán a embargar sus posesiones hasta que se salde el monto de la deuda.

Guía para presentar tu declaración de impuestos del IRS

La declaración puede enviarse en línea mediante los servicios oficiales o programas autorizados, o por correo si se utiliza formato en papel. También puede ser realizada por un preparador profesional. Una vez enviada, el contribuyente recibe confirmación y puede revisar su estado desde la cuenta en línea.

Presentar una declaración comienza con la recolección de los formularios proporcionados por empleadores y entidades bancarias. Con dicha información, se procede a completar el formulario correspondiente al año fiscal.