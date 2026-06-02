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Un equipo internacional de arqueólogos ha hecho un descubrimiento sin precedentes en el norte de Arabia: una civilización perdida que había estado oculta por más de 12,000 años.

Las evidencias fueron halladas en antiguos paisajes del desierto de Nefud, donde comunidades humanas tempranas dejaron grabados monumentales en piedra tras la conclusión de la última Edad de Hielo.

El hallazgo, publicado en Nature Communications, forma parte del proyecto Green Arabia, liderado por la Comisión de Patrimonio de Arabia Saudita en colaboración con el Instituto Max Planck, KAUST y University College London.

Los expertos han identificado más de 60 paneles de arte rupestre con 176 grabados que representan animales y escenas que desafían todo lo previamente conocido sobre la ocupación humana en la península arábiga.

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¿Qué nos enseña este hallazgo del milenio acerca de la civilización oculta en el desierto?

Los investigadores han identificado los restos culturales en tres montañas de relevancia: Jebel Arnaan, Jebel Mleiha y Jebel Misma, ubicadas al borde del desierto de Nefud.

Los grabados exhiben figuras de camellos, íbices, gacelas y uros, algunas de las cuales son de tamaño real y pueden medir hasta tres metros de longitud, esculpidas en acantilados que son visibles desde considerables distancias.

De acuerdo con la arqueóloga María Guagnin, del Instituto Max Planck, estas obras no representaban meras decoraciones: "Se constituían como declaraciones de presencia y de identidad cultural“, argumentó.

Su localización elevada sugiere que señalaron rutas de migración y fuentes de agua, componentes esenciales para las comunidades que retornaban al desierto después de milenios de sequía extrema.

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Cómo la civilización olvidada del desierto perduró a lo largo de 12.000 años

El análisis sedimentario ha confirmado que, entre 12.800 y 11.400 años atrás, las condiciones climáticas permitieron el retorno temporal de lagos y ríos en el norte árabe. Estas circunstancias facilitaron la expansión de grupos humanos hacia el interior del desierto, creando enclaves de sobrevivencia y comunicación visual entre comunidades.

Los artefactos hallados, tales como puntas de piedra El Khiam y Helwan, pigmentos verdes y cuentas de dentalium, demuestran conexiones con pueblos del Neolítico Precerámico del Levante.

Según el investigador Faisal Al-Jibreen, del Ministerio de Cultura saudí, este tipo de manifestación "refleja una cultura única adaptada a un entorno hostil y cambiante“.

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Puntos esenciales del hallazgo

  • Más de 60 paneles de arte rupestre que presentan 176 grabados.
  • Figuras de animales de hasta 3 metros esculpidas en roca.
  • Datación que oscila entre 12.800 y 11.400 años atrás.
  • Evidencias de interacción con comunidades del Levant.
  • Publicado en la revista Nature Communications por el proyecto Green Arabia.

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