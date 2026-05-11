La medida es aplicable tanto a ciudadanos como a extranjeros y se refiere a depósitos, retiros, cambios de divisas y otras operaciones en efectivo que se efectúen en un mismo día. El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que todas las operaciones en efectivo por USD 10.000 o más son automáticamente reportadas y registradas para su análisis por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el FinCEN, que son dos de los principales organismos federales dedicados a la fiscalización financiera y a combatir el lavado de dinero. El reporte se envía directamente a FinCEN, que comparte la información con el IRS y otras agencias federales para detectar evasión fiscal, lavado de dinero y actividades sospechosas. Las entidades financieras deben presentar un Informe de Transacciones de Divisas (CTR) cada vez que una persona realiza una o varias operaciones en efectivo que, sumadas en un mismo día, alcanzan o superan los USD 10.000. Esto incluye: Las autoridades han informado sobre el structuring o fraccionamiento de depósitos/transacciones, que consiste en dividir una operación grande en varios montos menores con el objetivo de eludir el reporte. Esta práctica es ilegal y podría conllevar: