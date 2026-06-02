Abuelo’s, una de las cadenas de comida mexicana más apreciadas en los Estados Unidos, ha confirmado el cierre definitivo de más de 24 restaurantes en diversas ubicaciones del país. Esta decisión marca un final significativo para una marca emblemática, reconocida por su tradicional cocina tex-mex, su distintiva ambientación y su sólida presencia en las comunidades locales.

El anuncio ha generado impacto entre los clientes habituales y los empleados, dado que Abuelo’s ha sido durante años un referente dentro del segmento de casual dining.

Se despide Abuelo’s: 24 restaurantes cerrarán de forma definitiva

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes cercanas a la empresa, los cierres son parte de un proceso de reestructuración integral, motivado por el incremento de los costos operativos, variaciones en los hábitos de consumo y la disminución del flujo en tiendas físicas.

El sector gastronómico enfrenta un aumento significativo en los gastos laborales, alquileres altos y una competencia cada vez más intensa de alternativas más asequibles y del servicio de entrega a domicilio.

Abuelo’s se propone minimizar su impacto comercial y enfocar sus operaciones en los establecimientos de mayor éxito, tras enfrentar múltiples años de dificultades financieras.

Se despide Abuelo's: 24 sucursales bajarán sus persianas para siempre. Fuente: El Cronista.

El inminente adiós de una tradición mexicana

Abuelo’s llegó a operar más de 60 locales en Estados Unidos, principalmente en el sur y el medio oeste del país. El cierre de más de 24 tiendas representa una reducción significativa de su red, afectando a una parte sustancial de su estructura histórica.

En varias ciudades, los restaurantes que cesarán operaciones eran puntos de encuentro tradicionales para familias y celebraciones, lo que intensifica el impacto emocional del anuncio.