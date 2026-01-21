El Gobierno de Estados Unidos confirmó que investiga y registra las compras de propiedades realizadas en efectivo en zonas específicas del país, una medida que alcanza tanto a ciudadanos como a extranjeros.

El control es llevado adelante por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro, y apunta a detectar lavado de dinero, evasión fiscal y uso de fondos de origen ilícito.

La normativa no prohíbe comprar propiedades en efectivo, pero sí obliga a reportar y analizar operaciones que superen determinados montos cuando se realizan en códigos postales específicos considerados de alto riesgo financiero.

Estados Unidos investiga a todos los que hagan estas compras en efectivo

El foco está puesto en compras de bienes raíces en efectivo, es decir, operaciones sin financiamiento bancario tradicional, que se pagan mediante transferencias, cheques de caja u otros instrumentos equivalentes. Estas transacciones quedan bajo revisión cuando superan ciertos valores mínimos y se concretan en zonas geográficas determinadas por FinCEN.

El objetivo es identificar quién compra, con qué fondos y a través de qué estructuras legales.

Estados Unidos investiga las compras de propiedades realizadas en efectivo en zonas específicas del país. Fuente: Archivo.

En qué zonas se aplican estas investigaciones

La medida se implementa mediante las Órdenes de Focalización Geográfica (GTO), que obligan a reportar las operaciones en efectivo en códigos postales seleccionados de grandes mercados inmobiliarios. Entre las áreas alcanzadas suelen figurar ciudades y condados con alto valor de propiedades, como:

California

Florida

Nueva York

Texas

Nevada

Massachusetts

Washington

Illinois

Colorado

Connecticut

Maryland

Virginia

Hawái

Distrito de Columbia

Los umbrales son de USD 300.000 en la mayoría de las jurisdicciones y USD 50.000 en Baltimore.

Consecuencias de no cumplir con el reporte

Si una operación no se reporta correctamente o presenta irregularidades, el Gobierno puede iniciar: