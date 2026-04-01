El Servicio Militar Nacional será un requisito fundamental para aquellos hombres que aspiren a cursar determinadas carreras universitarias vinculadas directamente con las Fuerzas Armadas. En este marco, la formación académica incluirá elementos de disciplina, instrucción y deberes militares desde el instante de su ingreso. Si bien la conscripción representa un procedimiento general para varones de 18 años, en estos casos se convierte de un trámite administrativo en un componente esencial del plan de estudios, lo que condiciona tanto la vida universitaria como el ejercicio profesional posterior. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, enfatiza que el Servicio Militar Nacional es “obligatorio y de orden público” para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, en conformidad con el artículo 5 constitucional. El comunicado oficial establece que el servicio puede ser realizado en el Ejército o la Armada, en calidad de soldados, clases u oficiales, de acuerdo con las capacidades y aptitudes de cada conscripto y que su cumplimiento cuenta con un respaldo jurídico completo. En instituciones militares, el SMN no se libera mediante sorteo ni a través de modalidades civiles, dado que se integra al régimen escolar. Los estudiantes ingresan como cadetes y asumen compromisos académicos, disciplinarios y profesionales desde el comienzo. En contraste, universidades civiles como la UNAM, el IPN o instituciones estatales no exigen el SMN como requisito académico, aunque los varones deben cumplirlo de manera individual ante juntas municipales o alcaldías.