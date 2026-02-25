El cumplimiento del Servicio Militar Nacional (SMN) en México sigue siendo obligatorio para el año 2026. De acuerdo con las recientes disposiciones emitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se ha implementado un proceso modernizado que busca facilitar a los jóvenes el cumplimiento de este deber cívico, permitiendo que continúen con sus actividades cotidianas sin interrupciones significativas. La modalidad de adiestramiento intensivo representa una gran novedad para la clase 2008 y los remisos. A partir de ahora, el cumplimiento podrá realizarse en tan solo 13 sesiones sabatinas, lo que se traduce en un periodo aproximado de tres meses, reduciendo de manera significativa el tiempo de permanencia en comparación con años anteriores. Quienes nacieron en el año 2008 o son remisos, el proceso ya ha comenzado. El periodo de alistamiento inició el pasado 2 de enero y se mantendrá abierto hasta el 15 de octubre de 2026. Es fundamental acudir a la Junta de Reclutamiento de cada municipio o alcaldía antes de la fecha límite. Tras el registro, los jóvenes deberán estar atentos al mes de noviembre de 2026, fecha en la que se llevará a cabo el tradicional sorteo. En este evento se definirá, mediante el color de la bola (blanca, azul o negra), quiénes deberán presentarse a las sesiones de adiestramiento. Para iniciar el trámite, los interesados deben presentar: Además, se solicitan dos fotografías con camisa blanca y corte de cabello tipo casquete corto, siguiendo los estándares de la institución. Obtener la Cartilla Militar liberada sigue siendo un paso estratégico para el desarrollo profesional. Este documento no solo es una identificación oficial, sino que es un requisito indispensable para ingresar a ciertos niveles de la administración pública y algunas instituciones educativas. Finalmente, se recomienda a todos los interesados no dejar el trámite para la última semana de octubre, ya que la demanda suele saturar las oficinas locales. Cumplir con esta obligación es, además de un mandato legal, una forma de participar activamente en la vida institucional del país. El enfoque actual del SMN busca fomentar valores de disciplina y compromiso social a través de capacitaciones prácticas. Al reducirse a solo 13 sesiones, la Sedena busca incentivar una mayor participación y asegurar que todos los jóvenes cuenten con su documentación en regla al finalizar el año.