Los bancos de todo México experimentarán un cambio significativo a mediados de 2026. Los cuentahabientes de BBVA México, Santander, Banamex y otras entidades que deseen realizar la extracción de billetes, que supere una cantidad específica de dinero, estarán obligados a adherirse a una nueva normativa; de lo contrario, la operación no podrá llevarse a cabo. Se trata de una modificación en los protocolos bancarios. Este ajuste ha sido confirmado por las principales instituciones financieras del país y tiene una fecha específica de implementación. A partir de ese momento, ciertas transacciones dejarán de ser automáticas y requerirán un paso adicional que muchos clientes aún desconocen. El impacto no será generalizado, aunque sí significativo. Aquellos que realicen transacciones por montos elevados deberán cumplir con un nuevo requisito sin excepción. De lo contrario, el banco no procesará la operación, incluso si los fondos están disponibles. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), instituciones como BBVA México, Banamex y Banco Azteca implementarán un nuevo protocolo para retiros y depósitos que superen los 140,000 pesos. Esta medida será de carácter obligatorio a partir del 1 de julio de 2026. El cambio central es claro: para llevar a cabo transacciones de alto monto, será indispensable presentar una identificación oficial vigente. Este requisito se aplicará tanto en operaciones realizadas en ventanilla como en otros movimientos presenciales dentro de las sucursales. Desde la ABM se aclaró que la norma no es opcional ni sustituye regulaciones previas. Funciona como un filtro adicional de seguridad, diseñado para garantizar que los recursos solo puedan ser movilizados por el titular de la cuenta o una persona debidamente autorizada. La nueva normativa se implementa como parte de una estrategia destinada a fortalecer la seguridad bancaria y mitigar delitos como la suplantación de identidad. Al requerir la verificación del cliente en transacciones de montos significativos, las entidades bancarias pretenden proteger las cuentas contra retiros irregulares. Entre los principales objetivos de la medida se encuentran: Cabe destacar que este ajuste no ocurre de manera aislada, sino que forma parte de una evolución gradual de los protocolos bancarios en México, que en los últimos años se han endurecido frente a nuevas maniobras fraudulentas. La medida también se alinea con los controles que el SAT mantiene sobre los depósitos en efectivo y las operaciones inusuales. El objetivo común es consolidar un sistema financiero más transparente y confiable. De cara a 2026, se sugiere a los clientes de los bancos que se informen con antelación y se presenten en la sucursal con la documentación necesaria.