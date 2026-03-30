La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha dado a conocer los lineamientos que regularán las horas extra en el contexto de la nueva jornada laboral de 40 horas. Este anuncio complementa los avances previamente informados por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también anunció el incremento al salario mínimo. La reforma no solo implica una modificación en el tiempo de trabajo semanal -que se reducirá de 48 a 40 horas-, sino que también afecta la regulación del tiempo extra. A pesar de que en numerosas empresas este aspecto se encuentra bien establecido, miles de trabajadores aún no reciben un pago adicional por las horas trabajadas fuera del horario oficial. La implementación de la jornada reducida a 40 horas semanales comenzará el 1 de mayo de 2026 y será el 1 de enero de 2027 cuando se lleve a cabo la primera disminución de dos horas en los horarios laborales, conforme a lo publicado por la STPS. La STPS ha establecido un esquema para el trabajo extraordinario en 2026: Las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo estipulan en los artículos 173 al 180 que los menores de edad pueden desempeñar labores bajo ciertas condiciones: Estas regulaciones tienen como objetivo asegurar condiciones adecuadas para los empleados y facilitar la transición hacia la nueva jornada de 40 horas en el país. El ajuste previsto implica un incremento del 13%, por lo que el salario mínimo ascenderá a 315.04 pesos diarios. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el aumento será del 5%, alcanzando un total de 440.87 pesos diarios a partir del año venidero. Este ajuste es parte de un esfuerzo por mejorar las condiciones económicas de los trabajadores, buscando así un equilibrio en el poder adquisitivo de la población.