Cambia el servicio el militar: ya no serán 44 semanas y todos serán citados a partir de esta edad

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha confirmado importantes modificaciones en el Servicio Militar Nacional (SMN) que entrarán en vigor a partir de 2026. Estos cambios representan una transformación histórica en uno de los programas cívico-militares más antiguos del país, diseñados para modernizar y flexibilizar el cumplimiento de esta obligación ciudadana.

Las nuevas disposiciones buscan reordenar el sistema manteniendo el carácter obligatorio para los hombres y la participación voluntaria para las mujeres, como se ha manejado desde 2020, pero con ajustes sustanciales en tiempos y modalidades.

El nuevo esquema alterará significativamente las fases, tiempos y la forma de cumplimiento del servicio. Esta reforma busca adaptar una institución centenaria a las necesidades de las nuevas generaciones, facilitando que los jóvenes mexicanos puedan cumplir con su deber cívico sin comprometer sus estudios o desarrollo profesional.

Cómo será el nuevo Servicio Militar Nacional en México

Según la Sedena, la obligación de prestar servicio recaerá sobre todos los ciudadanos mexicanos considerados aptos, quienes deberán servir en el Ejército, Armada o Fuerza Aérea, desempeñando tareas acordes a sus capacidades físicas e intelectuales. Esta definición mantiene el principio constitucional que establece el servicio militar como un deber ciudadano fundamental , aunque con una implementación radicalmente renovada que promete mayor eficiencia y menor impacto en la vida cotidiana de los conscriptos.

Una de las transformaciones más significativas anunciadas es la reducción sustancial en la duración y organización del adiestramiento obligatorio. El proceso general continuará integrado por sus cinco etapas tradicionales:

alistamiento

sorteo

reclutamiento

adiestramiento

liberación.

Sin embargo, la carga de sesiones obligatorias se verá drásticamente disminuida, representando el cambio más importante en décadas para este programa que ha formado a millones de mexicanos desde su creación.

Cuánto durará el servicio militar obligatorio a partir del 2026

A partir del próximo año, aquellos que resulten seleccionados en el sorteo —es decir, quienes obtengan bola blanca o azul, incluyendo a las mujeres voluntarias— solo deberán completar 13 sesiones sabatinas de adiestramiento. Estas sesiones se llevarán a cabo en horario matutino, de 8:00 a 13:00 horas, permitiendo que los jóvenes dispongan del resto del fin de semana para sus actividades personales. Esto representa un cambio mayúsculo respecto al sistema actual, el cual exige un total de 44 sesiones continuas a lo largo del año, ocupando prácticamente todos los sábados durante un periodo de casi doce meses.

Mayor flexibilidad para los jóvenes

La Sedena introduce, además, una innovación que marca un precedente en la historia del servicio militar mexicano: la opción de elegir uno de dos escalones o periodos de cumplimiento para el adiestramiento obligatorio. El Primer escalón se desarrollará del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026, mientras que el Segundo escalón abarcará del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026. Esta alternativa permite a los conscriptos seleccionar el periodo que mejor se ajuste a sus compromisos académicos o laborales, reconociendo la diversidad de calendarios escolares y necesidades individuales.

Servicio Militar Nacional de México Sedena

La reducción en el número de sesiones y la introducción de dos ventanas de cumplimiento anuales tienen como objetivo principal flexibilizar el proceso y hacerlo más compatible con la realidad de los jóvenes del siglo XXI. Esto facilitará que los conscriptos puedan concluir el programa sin que se vean afectadas sus actividades escolares o laborales, evitando el ausentismo educativo y la pérdida de oportunidades de empleo que anteriormente representaba un obstáculo significativo. Cada sesión completada será acreditada con una constancia formal, y al finalizar el periodo correspondiente, se procederá a emitir la liberación de la cartilla, un documento indispensable para diversos trámites oficiales en el país, incluyendo obtención de pasaporte, ingreso a instituciones educativas superiores y acceso a empleos formales.

El sorteo anual seguirá determinando la modalidad de cumplimiento según un sistema de colores establecido desde hace décadas. La bola blanca o azul implica asistencia obligatoria como “encuadrados”, es decir, aquellos que deben presentarse a las sesiones sabatinas de adiestramiento. La bola negra significa quedar “a disponibilidad”, sin necesidad de asistir semanalmente, aunque estos jóvenes permanecen registrados y pueden ser convocados en caso de emergencia nacional. Los “remisos” son aquellos que no realizaron el trámite a los 18 años y buscan regularizar su situación posteriormente, pudiendo hacerlo hasta los 40 años de edad.