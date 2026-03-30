La medida, que fue oficializada mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre de este año, tiene como finalidad garantizar la construcción y operación de obras complementarias del Tren Maya, particularmente en el Tramo 4, que enlaza Izamal con Cancún. La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó la expropiación de hectáreas del ejido Yaxché, ubicado en el municipio de Dzitás, Yucatán, como decisión clave para el impulso del sureste mexicano. Conoce los detalles de la medida que tomó el Gobierno y el impacto que tomará en el servicio del transporte público, particularmente del Tren Maya. La decisión se fundamenta en lo dispuesto por los artículos 27 y 89 de la Constitución, así como en la Ley Agraria, al considerarse una acción de utilidad pública. Los terrenos expropiados, clasificados como tierras de temporal de uso común, serán administrados por la empresa estatal Tren Maya, S.A. de C.V. Como compensación, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) ha establecido una indemnización de 7,363.72 pesos, cifra que corresponde al valor comercial actual de la superficie afectada. La expropiación es un componente esencial de la estrategia conocida como “Cien Compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, que se encuentra integrada en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Este programa tiene como finalidad el fortalecimiento de la Economía Moral y el Trabajo mediante la modernización de la infraestructura de transporte, con el propósito de optimizar la movilidad tanto de personas como de mercancías. El decreto también establece una reorganización administrativa del proyecto, que implica la extinción de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. y la transferencia de sus derechos y obligaciones a Tren Maya, S.A. de C.V., ahora bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este ajuste tiene como objetivo concentrar la gestión de más de 3,000 kilómetros de vías férreas proyectadas y optimizar la administración integral del sistema. La infraestructura facilitará la distribución de asistencia alimentaria y servicios médicos a comunidades indígenas y afromexicanas en el sureste, además de fortalecer la seguridad en la zona fronteriza con Centroamérica. Este esfuerzo tiene como objetivo reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida en la región. Desde el ámbito social, el Gobierno Federal resalta que el Tren Maya no solo fomentará el turismo y la actividad comercial, sino que también funcionará como un corredor humanitario.