En el contexto actual, los conductores mayores de 65 años en Colombia deben anticiparse a la caducidad de su licencia de conducción. La normativa vigente exige demostrar aptitud física, mental y de coordinación motriz a través de un examen en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. Si el certificado no se encuentra registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la autoridad competente no podrá proceder con la renovación del documento. Esta información es corroborada por las guías oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que también verifican el cumplimiento del requisito de estar a paz y salvo por multas. Adicionalmente, el Ministerio de Transporte establece, mediante la Resolución 217 de 2014, las directrices para la expedición de estos certificados de aptitud, así como los aspectos que se evalúan (visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros). Esta exigencia es aplicable a todos los conductores y se torna especialmente relevante en edades avanzadas debido a los períodos de vigencia más reducidos. Es fundamental tener en cuenta un aspecto operativo que a menudo se ignora: el certificado médico tiene una vigencia máxima de 6 meses; si se supera este período sin completar el trámite, será indispensable repetir los exámenes. Para proceder con la renovación, la entidad de tránsito verifica en el RUNT que usted disponga de un certificado vigente de examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y registrado a través del sistema SICOV. Si el certificado no está cargado o ha expirado, la solicitud será denegada. Además, es imperativo estar inscrito en el RUNT, presentar su documento y no tener comparendos pendientes (o contar con un acuerdo de pago). Servicio particular (A y B): Servicio público (C): La vigencia de los servicios está condicionada por el tipo de servicio y la edad del solicitante: No se establece una “edad tope” que impida la renovación; lo esencial es cumplir con la aptitud médica y la periodicidad correspondiente. En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios ha establecido para 2025 las siguientes tarifas: $128.700 para automóvil y $222.100 para motocicleta (sujeto a actualizaciones locales). Se recomienda revisar el tarifario vigente antes de asistir a su cita. El CRC tiene como objetivo garantizar que el conductor mantenga condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación que sean compatibles con la conducción segura. La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico para la realización de dichos exámenes y la emisión del certificado. Si el resultado no es apto, el sistema no permitirá la renovación de la licencia hasta que se cumplan las condiciones que indique el profesional, tales como tratamientos, ayudas ópticas/auditivas u otras medidas.