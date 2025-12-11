Se terminó la VTV: desde diciembre, ya no será necesario que los conductores hagan la Verificación si tienen alguno de estos autos

El Gobierno establece diversas normativas en relación con las licencias de conducir con el propósito de hacer cumplir las leyes, evitando así accidentes y protegiendo a los conductores. Por tal motivo, eliminará ciertos carnets que no se ajusten a la normativa vigente.

Conforme al Decreto 437/2011 del Ministerio de Justicia, existe un listado de individuos a quienes se les suspenderá el documento que les autoriza a conducir en la vía pública.

La relación de choferes que perderán su licencia de conducir

Cuando un conductor obtiene la licencia en Argentina, entra dentro del sistema de scoring o puntos. Justamente, cada persona tiene 20 puntos, los cuales se restarán de forma progresiva por cada falta o infracción que cometa.

Los puntos descontados afectan al conductor que figure en el acta de infracción. En caso de que la infracción sea automática, irá para el titular registral del vehículo.

Penalizaciones por puntos en la licencia de conducir: ¿cuánto tiempo estoy inhabilitado?

Cuando se cometen varias faltas juntas, el descuento será de 15 puntos como máximo, a menos que la suma de infracciones sea menor.

Si se pierden puntos, se aplicarán las siguientes penalizaciones:

La primera vez se inhabilitará el carnet por 60 días. El plazo será a la mitad si es una licencia profesional. Durante este tiempo, los infractores deben realizar y aprobar cursos de seguridad vial.

En la segunda pérdida total, la inhabilitación será por 120 días, siendo la mitad para los profesionales. También deben aprobar los cursos de vialidad.

Para la tercera pérdida de puntos, la licencia se suspenderá por 180 días y, en caso de repetirlo, la sanción se duplicará sucesivamente.

Es importante destacar que, tras el período de suspensión, se otorgarán 20 puntos nuevamente al carnet de conducir.

¿Cómo recuperar puntos de la licencia de conducir en situaciones específicas?

Hay ocasiones en que se pueden recuperar los puntos de la licencia de conducir, como en estos casos:

Por estar 2 años sin sanciones de tránsito en su historial. En este caso, se renueva todo el puntaje.

Por realizar y aprobar cursos de seguridad vial. Cada curso otorga hasta 4 puntos, aunque solo se puede hacer cada 2 años. Para las licencias profesionales, se reduce a un año.

¿Cómo verificar mi puntuación?

Para conocer tu puntaje personal, sigue estos pasos: