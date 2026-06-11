Un nuevo paro docente dejará a miles de alumnos sin clases por toda una semana. El cese de tareas fue confirmado por el gremio para exigir que se aplica la Ley de Financiamiento Universitario, la reapertura de paritarias y una recomposición económica para los trabajadores del sector.

Nuevo paro docente en Rosario

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario anunciaron un paro desde el martes 16 hasta el viernes 20 y suspenderán las clases en todas las facultades.

La huelga se pondrá en marcha luego del feriado y fin de semana largo del lunes 15 en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. La medida fue tomada en el plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

Desde el sindicato exigen la “inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias”. En la misma línea, sostuvieron que las nuevas negociaciones salariales deben darse en el ámbito colectivo y que “ninguna propuesta puede discutirse por fuera del ámbito paritario”.

Además del cese de tareas, los gremios promoverán movilizaciones frente a tribunales federales para reforzar el pedido de mayores recursos para la enseñanza, la investigación y las becas.

Las provincias y personas afectadas por el paro

El paro de actividades universitarias de cuatro días fue convocado a nivel federal por las principales federaciones del sector, CONADU y CONADU Histórica. Por lo tanto, el impacto es de carácter nacional.

Alcance Geográfico: Afecta a establecimientos dependientes de las universidades nacionales situados en todas las provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) .

Alumnos y Establecimientos Afectados:

Estudiantes Universitarios: La suspensión alcanza a cientos de miles de alumnos pertenecientes a las facultades de las universidades públicas del país . Colegios Preuniversitarios: Es un dato crucial que los alumnos de escuelas secundarias o primarias dependientes directamente de las universidades nacionales (los denominados colegios preuniversitarios o escuelas experimentales) también perderán los cuatro días completos de clases lectivas.



Cómo seguirá el paro docente tras la medida de fuerza de cuatro días

Gremios docentes como la COAD evalúan medidas de fuerza aún más contundentes como realizar un paro por tiempo indeterminado a partir de junio o proponer una votación nacional general para no iniciar las clases del segundo cuatrimestre.

“La organización, la participación colectiva y la movilización han demostrado ser el único camino para defender la Universidad Pública y la dignidad de sus trabajadores. Desde COAD, siempre impulsaremos las medidas de fuerza necesarias y la unidad imprescindible para fortalecer la lucha”, reafirmó el sindicato mediante un comunicado en redes sociales.