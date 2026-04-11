Durante la semana próxima, del lunes 13 al viernes 17 de abril miles de estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria se preparan para disfrutar de un nuevo descanso extra largo libre de actividades escolares. Esta medida se da en el marco del receso por spring break o vacaciones de primavera y, si bien diversos distritos fijaron dicho momento en su calendario escolar para fines de marzo, existen otros como el Seattle Public School, en Washington, que pautaron este momento para mediados de abril. De acuerdo con lo confirmado por el calendario escolar correspondiente a 2025-2026 durante la semana próxima escuelas de todos los niveles cerrarán sus puertas durante varios días consecutivos. Este receso inició entonces al finalizar la jornada del pasado viernes 10 de abril y las actividades recién se reanudarán el lunes 20 del mes, con el regreso a la rutina. Los últimos dos descansos generales que observarán las escuelas dentro de este ciclo y en los que se suspenderán las clases son Lunes 25 de mayo- Memorial Day Esta festividad busca recordar a los soldados que fallecieron mientras combatían en servicio para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Viernes 19 de junio - Juneteenth Este día se destina a profundizar sobre la historia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. “Muchas ciudades del país festejan con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales”, indica USA.gov. Quienes deseen conocer el calendario completo podrán consultarlo clicando aquí. Durante estos días no sólo cierran sus puertas las escuelas, sino también oficinas gubernamentales, instituciones bancarias y diversos negocios del sector privado.