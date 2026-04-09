La Reserva Federal de Estados Unidos confirmó que espera reducir las tasas de interés al menos una vez este año, lo que podría traducirse en hipotecas más baratas para quienes buscan comprar o refinanciar una vivienda. El anuncio surge de las minutas de la reunión de marzo del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), publicadas este miércoles, en las que los funcionarios mantuvieron la tasa de referencia en un rango de entre 3,5% y 3,75%. El organismo opera en un contexto de alta incertidumbre: la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán disparó los precios del combustible y reavivó los temores inflacionarios, mientras que el crecimiento económico se desaceleró a apenas 0,7% en el cuarto trimestre de 2025. A pesar de ese panorama, la mayoría de los participantes de la reunión sostuvo que un recorte sería apropiado si la inflación continúa bajando hacia el objetivo del 2%. Cuando la Fed baja su tasa de referencia, los bancos suelen trasladar ese alivio a los créditos hipotecarios: las tasas de los préstamos a 30 años tienden a ceder, lo que reduce las cuotas mensuales y amplía el acceso a la vivienda. El impacto no es inmediato, pero históricamente, la expectativa de un recorte ya genera movimientos a la baja en los mercados de bonos que se reflejan en las hipotecas. La Fed anticipó un solo recorte para este año, sin cambios respecto a lo proyectado en diciembre. Las minutas señalaron que el consenso se mantiene condicionado a que la inflación ceda y a que el mercado laboral no se deteriore de forma abrupta. Si el cese al fuego anunciado esta semana entre las partes en conflicto se sostiene y los precios del petróleo continúan bajando, los analistas estiman que las probabilidades de un recorte antes de fin de año aumentarían de forma significativa. Por ahora, la Fed no tocó las tasas: las mantuvo sin cambios en su reunión del 17 y 18 de marzo con una votación de 11 a 1. Eso significa que el alivio en las hipotecas todavía no llegó. Sin embargo, la señal de que un recorte se aproxima es suficiente para que los compradores reconsideren su timing: esperar unos meses podría significar una tasa más baja y, por lo tanto, miles de dólares menos en intereses a lo largo del préstamo. El principal riesgo es que el conflicto en Oriente Medio se reavive y empuje nuevamente hacia arriba los precios del combustible, lo que frenaría cualquier recorte e incluso podría obligar a la Fed a subir las tasas. Los funcionarios lo reconocieron en las minutas: advirtieron que es “demasiado pronto” para saber cómo evolucionará la situación y que mantendrán una postura “ágil” frente a los datos. En ese escenario, quienes estén evaluando una hipoteca deberían seguir de cerca los próximos reportes de inflación y las decisiones del organismo.