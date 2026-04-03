La próxima semana, alrededor de 83 escuelas cerrarán sus puertas en Estados Unidos y los estudiantes tendrán un largo descanso en los niveles inicial, primario y de preparatoria. La medida está contemplada en el calendario oficial como el “Spring Break”. Para las también denominadas vacaciones de primavera diversos distritos acordaron este momento en su calendario escolar para fines de marzo. No obstante, existen otros como el Distrito Escolar Unificado de Long Beach, California, que lo pautaron para la semana del lunes 6 al viernes 10 de abril. Según lo que establece el cronograma educativo oficial, desde el lunes 6 al viernes 10 de abril alrededor de 61,000 estudiantes disfrutarán de sus vacaciones de primavera, por lo que durante ese período no se dictarán clases. No obstante, el receso comenzará algunos días antes, debido a que el 3 de abril tampoco habrá clases en ninguna institución por Admission Day. Los alumnos cesarán temporalmente sus actividades desde el 2 de abril y recién retomarán el lunes 13, esto les da un total de 11 días seguidos de vacaciones. Los últimos dos días en los que se suspenderán las clases por descanso general federal son: Esta festividad tiene como objetivo conmemorar a los soldados caídos durante su servicio para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. “Una de las tradiciones más importantes ocurre en el Cementerio Nacional de Arlington, Virginia, donde el presidente o vicepresidente de Estados Unidos ofrece un discurso para honrar la memoria de los caídos en combate”, según explica USA.gov. Este día profundiza sobre la historia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. “Muchas ciudades del país festejan con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales”, se indica. Durante estos días no sólo cierran sus puertas las escuelas, sino también oficinas gubernamentales, instituciones bancarias y diversos negocios del sector privado. Se recomienda verificar los calendarios federales y estatales para constatar qué días están programados para descansos en medio de la agitada rutina del año.