La Administración del Seguro Social (SSA) detalla a todos los interesados en solicitar sus beneficios por jubilación las consecuencias de reclamar este dinero sin haber cumplido la edad plena, pues aunque este trámite permite cobrar durante un período de tiempo mayor al estándar, el dinero recibido se reducirá de forma proporcional a cuánto tiempo se aguardó para presentar la solicitud. En ese sentido, quienes en 2026 cumplan sus 62 años y deseen reclamar la jubilación tendrán que considerar que el monto mensual a recibir tendrá un importante descuento que se aplicará de por vida por haber reclamado de forma anticipada. La jubilación temprana es aquella que se aplica a cualquiera que solicite sus beneficios de retiro antes de alcanzar la edad plena. “Puedes empezar a recibir tus prestaciones de jubilación de la Seguridad Social tan pronto como a los 62 años. Sin embargo, solo tienes derecho a las prestaciones completas cuando alcances la edad completa de jubilación”, indica la agencia. SSA indica que la prestación se reduce en un 0.5% por cada mes que no se aguardó para solicitar. En ese sentido, quienes reclaman al alcanzar sus 62 años en 2026 recibirán aproximadamente un 30% menos de lo que les correspondería. Es fundamental destacar que, para poder solicitar esta prestación a cualquier edad, se deben haber acumulado al menos 40 créditos en el historial de trabajo. Quienes en 2026 cumplen sus 62 años alcanzarán la edad plena al llegar a los 67, en 2031. En ese momento, los adultos mayores que hayan aguardado podrán reclamar su jubilación y recibirla de forma completa. No obstante, de esperar incluso a superar esta edad, el monto a recibir aumentará de forma proporcional, siendo los 70 años el tope del incremento máximo. “Si decides retrasar tus prestaciones hasta después de los 65 años, deberías solicitar los beneficios de Medicare dentro de los 3 meses siguientes a tu 65º cumpleaños. Si esperas más, tu seguro médico de Medicare (Parte B) y la cobertura de medicamentos con receta (Parte D) pueden costarte más dinero”, advierten las autoridades.