El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach, -uno de los más grandes de Estados Unidos- mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario escolar para el ciclo lectivo 2025-2026, donde se indica que durante esta semana las escuelas de primaria, preparatoria y nivel inicial deben cerrar sus puertas por Spring Break. De acuerdo con el cronograma académico publicado, este receso inició el pasado lunes 16 y deberá extenderse hasta el viernes 20 de marzo, período en el que no habrá clases para alumnos ni trabajo para la mayoría de los docentes. El calendario escolar establece que el receso de primavera tendrá lugar durante 5 días consecutivos, finalizando oficialmente el viernes 20. Durante ese período, las escuelas permanecen cerradas para estudiantes. Sin embargo, en el caso de los docentes, quienes trabajen durante 12 meses deberán continuar con sus actividades, pero en horarios especiales. Si bien las vacaciones terminan el 20, las escuelas recién renuevan su actividad el martes 24, dado que el lunes 23 será día destinado a la capacitación docente. El ciclo escolar continuará con algunos días festivos y cierres ya programados en el calendario. Entre las fechas destacadas se encuentran Es esencial que las familias consulten el calendario escolar de cada distrito para mantenerse informadas sobre descansos y fechas sin clases durante el ciclo lectivo.