En Estados Unidos, las autoridades aeroportuarias exigen a todos los viajeros que deseen abordar vuelos nacionales la presentación de una licencia de conducir o cualquier otro documento válido bajo los estándares fijados por la ley Real ID, que rige a nivel federal desde el 7 de mayo de 2025. En ese marco, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) detalla en su sitio web oficial la lista oficial -sujeta a modificaciones- de credenciales que son válidas para constatar los datos identificatorios antes del abordaje y especifica el período de vencimiento con el cual serán aceptadas para este mismo fin. El principal motivo es la seguridad. Todos los documentos avalados por la regulación Real ID comparten los mismos estándares al momento de su emisión, independientemente del estado que los otorgue. En este proceso destaca la aplicación de tecnología contra falsificación, la prevención del fraude interno y la utilización de pruebas documentales y registros para verificar la identidad de quien solicite el documento. TSA indica que los documentos enumerados a continuación pueden presentarse incluso vencidos siempre y cuando se corrobore que su vencimiento no supera los 2 años También se aceptan identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID. En estos casos, será necesario pagar 45 dólares para utilizar TSA ConfirmID, un procedimiento de verificación alternativa que entró en vigor el 1ro de febrero.