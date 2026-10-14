La visa americana nunca debe quitarse del pasaporte donde fue emitida.

La visa americana es un documento esencial para la mayoría de los turistas que desean viajar a Estados Unidos, formando parte de la lista de requisitos obligatorios que deben cumplir para visitar el país quienes no forman parte del VWP o no cuentan con otra exención.

Como el visado se sella en el pasaporte de cada viajero, existen recaudos clave que deben tomarse para evitar cualquier inconveniente que pueda anular su validez.

En ese sentido, se especifica cómo hay que actuar si un pasaporte americano vence, pero aún tiene un visado americano válido y utilizable.

Visa americana: el error que no hay que cometer con el pasaporte cuando se tiene un visado válido

El Departamento de Estado explica en su sitio web oficial de consultas sobre visa americana que todas las personas con un visado válido en un pasaporte vencido deben viajar con doble pasaporte.

Es esencial que ningún viajero intente quitar el visado del pasaporte vencido para pegarlo manualmente en el nuevo pasaporte vigente, dado que esto anula por completo su validez.

La visa americana nunca debe recortarse del pasaporte donde fue originalmente emitida. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué deben hacer quienes tengan un visado valido en un pasaporte vencido

En estos casos, la instrucción oficial es tramitar un nuevo pasaporte -dado que se requerirá una identificación internacional con validez para viajar- y llevar también el pasaporte vencido que contiene el visado válido.

“Cuando llegues al puerto de entrada de EE. UU. (POE, generalmente un aeropuerto o frontera terrestre), el Oficial de Inmigración de Aduanas y Protección Fronteriza revisará tu visado en el pasaporte antiguo y, si decide admitirte en Estados Unidos, sellará tu nuevo pasaporte con un sello de admisión junto con la anotación ‘VIOPP’ (visado en otro pasaporte)”, se indica.

Qué sucede si la visa americana vence mientras un viajero está en Estados Unidos

Ingresar con una visa americana vigente es necesario para todas las personas que deban contar con este documento para viajar, sin embargo, las autoridades explican que, si expira durante la estadía, no se considera un problema.

El tiempo autorizado de estadía -que debe respetarse de forma rigurosa- se encuentra especificado en el ingreso de cada persona.