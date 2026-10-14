El bicarbonato de sodio ayuda a reducir los olores de las alfombras.

Las alfombras son uno de los elementos más utilizados para decorar el hogar y aportar comodidad a los ambientes. Sin embargo, con el uso cotidiano pueden acumular suciedad y desarrollar malos olores que no siempre desaparecen con una limpieza habitual.

Para estos casos, existe un truco doméstico que utiliza bicarbonato de sodio, un ingrediente que muchas personas tienen en sus casas y que también puede emplearse para determinadas tareas de limpieza.

Según explica la marca especializada Arm & Hammer en su sitio web, colocar bicarbonato sobre las alfombras puede ayudar a absorber los olores y refrescar la superficie. Además, el procedimiento es sencillo y no requiere utilizar productos de limpieza líquidos.

¿Para qué sirve poner bicarbonato de sodio en la alfombra?

El bicarbonato de sodio puede utilizarse para ayudar a reducir los malos olores que se acumulan en las alfombras con el paso del tiempo.

De acuerdo con Arm & Hammer, este ingrediente permite refrescar las alfombras durante las tareas habituales de limpieza. La empresa recomienda aplicarlo directamente sobre la superficie seca y retirarlo después con una aspiradora.

El método también puede utilizarse en alfombras ubicadas en sectores de mucho tránsito, como pasillos, entradas o espacios cercanos a los sillones.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el bicarbonato no reemplaza una limpieza profunda cuando la alfombra presenta manchas difíciles o suciedad acumulada. Su uso para refrescar la superficie es diferente de los procedimientos destinados a tratar manchas específicas.

¿Cuánto tiempo hay que dejar el bicarbonato sobre la alfombra?

Según las recomendaciones, el bicarbonato debe dejarse actuar al menos 15 minutos antes de retirarlo con una aspiradora.

La empresa también señala que puede permanecer durante más tiempo y propone, como alternativa, dejarlo durante la noche y aspirar a la mañana siguiente.

El tiempo de espera puede variar según el uso que se le quiera dar. Por ejemplo, los procedimientos para tratar manchas de grasa o manchas sin grasa son diferentes y requieren otros pasos.

El bicarbonato de sodio puede ayudar a eliminar los malos olores de las alfombras con un sencillo truco de limpieza casero. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo aplicar bicarbonato de sodio en la alfombra?

Para utilizar este truco doméstico, la marca recomienda seguir un procedimiento sencillo:

Comprobar la alfombra: antes de aplicar el bicarbonato por primera vez, probarlo en una zona poco visible para verificar que no afecte el color. Espolvorear el producto: distribuir una capa ligera de bicarbonato sobre la alfombra seca. En las zonas de mayor tránsito, se puede colocar una cantidad un poco mayor. Dejarlo actuar: esperar alrededor de 15 minutos como mínimo. También se puede dejar actuar durante la noche, según la recomendación de la marca. Aspirar la superficie: retirar el bicarbonato con una aspiradora, como se hace durante la limpieza habitual.

La empresa aclara que, para este procedimiento de mantenimiento, la alfombra debe estar seca antes de colocar el bicarbonato.