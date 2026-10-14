La señal suele ubicarse antes de puentes, pasos elevados o túneles.

En Estados Unidos, la señal de tránsito que tiene el 12-6 sobre un fondo amarillo con flechas para arriba y para abajo es fundamental para que los conductores conozcan las restricciones de altura con las que se enfrentarán en la carretera.

El uso de esta señal en el país está estipulado en el Manual de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, donde se la identifica oficialmente como Low Clearance Advance (W12-2).

Qué significa la señal de tránsito con el 12-6 sobre un fondo amarillo y las flechas para arriba y para abajo

La normativa oficial indica que esta señal de tránsito se utiliza para explicar a los conductores que están a punto de encontrarse con un paso cuya altura vertical está limitada a 12 pies y 6 pulgadas.

Esto significa que los vehículos que superen los 3,81 metros no podrán pasar por debajo de las estructuras que estén señalizadas con este cartel.

Además, se indica que a nivel federal el espacio disponible para el paso debe evaluarse periódicamente para determinar si es necesario añadir señales adicionales de altura reducida, especialmente después de que se hayan realizado tareas de repavimentación.

Los vehículos de gran tamaño deben prestar especial atención a esta señal de tránsito.

Qué hacer al visualizar esta señal de tránsito

Junto con esta señal, el Manual oficial del Programa Federal de Ayuda a las Carreteras se recomienda la instalación de un panel suplementario que indique específicamente la distancia hasta la estructura que se está señalizando y que se ubique en un punto donde el conductor tenga posibilidad de dar la vuelta.

En general, este cartel se visualizará:

Antes de puentes de baja altura

Antes de pasos elevados

Antes del ingreso a túneles

Antes de cualquier otra estructura alta donde no quepan vehículos de gran tamaño

Además de reducir la velocidad, los conductores que excedan la altura indicada deberán optar por una ruta alternativa para evitar cualquier colisión.