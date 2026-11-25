El depósito se realizará tres días antes de la fecha habitual.

El Gobierno de Estados Unidos, mediante la Administración del Seguro Social (SSA), confirmó un cambio en el calendario de pagos de enero de 2027 que beneficiará a un grupo de jubilados y pensionados. Los depósitos que estaban previstos para los primeros días del mes se acreditarán antes de lo habitual, por lo que algunos beneficiarios recibirán el dinero el jueves 31 de diciembre de 2026.

El adelanto alcanzará a quienes comenzaron a recibir prestaciones antes de mayo de 1997 y a determinados beneficiarios que cobran simultáneamente el Seguro Social y el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Para este grupo, el pago llegará tres días antes de la fecha habitual.

La modificación responde a que el 3 de enero de 2027 cae domingo y, según las reglas oficiales del organismo, cuando una fecha de pago coincide con un fin de semana o un feriado federal, el depósito se realiza el día hábil anterior. El restos de los jubilados tendrá que consultar el cronograma de enero según su fecha de nacimiento.

Qué jubilados y pensionados cobrarán el jueves 31 de diciembre

El adelanto del pago de enero de 2027 alcanzará a los beneficiarios que recibía el Seguro Social antes de mayo de 1997. Este grupo tiene un calendario de depósitos diferente al de quienes comenzaron a recibir las prestaciones a partir de esa fecha.

También están incluidos quienes cobran simultáneamente el Seguro Social y el SSI. En esos casos, el pago del Seguro Social se mantiene reprogramado para el tercer día de cada mes, independientemente de la fecha de nacimiento del beneficiario.

La SSA establece estas condiciones en su apartado oficial sobre las fechas de pago.

La Administración del Seguro Social estableció una fecha alternativa para que los beneficiarios reciban el dinero antes de Año Nuevo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué se adelanta el pago de la jubilación de enero de 2027

El cambio responde a una particularidad del calendario ya que el 3 de enero de 2027 cae domingo, por lo que el organismo debe modificar la fecha de acreditación para los beneficiarios que cobran ese día del mes.

Según las reglas de la SSA, cuando el tercer día del mes coincide con un sábado, domingo o feriado federal, el depósito se realiza el día hábil anterior. En este caso, el dinero estará disponible el jueves 31 de diciembre de 2026 ya que el 1 de enero es Año Nuevo y cae domingo.

De esta manera, los jubilados y pensionados alcanzados recibirán el beneficio tres días antes de la fecha que les habría correspondido según el calendario habitual.

Cuándo cobrarán los demás jubilados y pensionados en enero de 2027

Los beneficiarios que comenzaron a recibir el Seguro Social a partir de mayo de 1997 tienen un cronograma organizado según la fecha de nacimiento de la persona titular del beneficio.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de 2027, las fechas de enero serán las siguientes:

Miércoles 13 de enero: del 1 al 10.

Miércoles 20 de enero: del 11 al 20.

Miércoles 27 de enero: del 21 al 31.

La SSA distribuye los depósitos en el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes, respectivamente. Por eso, estos beneficiarios no recibirán su jubilación el 31 de diciembre, sino en la fecha que les corresponda según su grupo de nacimiento.