El calendario nacional de feriados federales contempla en total once fechas, donde las actividades cotidianas se suspenden para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

En ese sentido y como anteúltimo de la lista, el jueves 27 de noviembre todos los estados del país celebrarán Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, siendo esta una de las fechas más populares y favorecedoras del turismo.

Es importante entonces contemplar cuáles son los servicios e instituciones que pausarán su actividad por este día especial.

Se frena el país: el Gobierno decretó feriado nacional para el jueves 27 de noviembre

Thanksgiving o Día de Acción de Gracias se celebra históricamente el cuarto jueves de noviembre, que este año caerá 27, brindando un día de descanso a mitad de semana.

Según lo indica USA gov, la tradición conmemora la primera cosecha exitosa entre nativos americanos y colonos. En 1789 George Washington declaró a esta festividad como una de índole nacional y en 1863 Lincoln decretó que se festejaría año tras año el último jueves de noviembre.

En 1941 el asueto fue oficializado por el Congreso y se mantiene hasta la actualidad, celebrándose año tras año con una gran comida compartida.

El jueves 27 de noviembre será feriado en todo el país. Imagen: archivo.

Información importante para este feriado del 27 de noviembre

Durante los días contemplados dentro del calendario oficial, las oficinas gubernamentales no esenciales -incluidos los DMVs y correos postales-, ciertos negocios del sector privado -como Walmart- y los bancos permanecen cerrados al público.

Es esencial considerar que, si bien los bancos no brindan atención presencial en sus sucursales, t anto banca online como aplicaciones bancarias y ATMs permanecen disponibles para realizar operaciones básicas .

Información esencial sobre documentos para quienes deseen viajar en esta fecha

Desde el pasado 7 de mayo todas las autoridades aeroportuarias solicitan que, para viajar dentro del país, se presente una documentación aceptable, como una licencia Real ID.

En ese sentido, recientemente Apple lanzó su propia identificación digital, una función que puede utilizarse mediante Apple Wallet para crear un ID utilizando la información del pasaporte, que será considerado aceptable en su versión beta en las diferentes terminales aéreas del país.

Para mostrar esta credencial será necesario presionar dos veces en el botón lateral de iPhone o en el botón de inicio para abrir Wallet. La identificación deberá ubicarse frente al lector y finalmente se solicitará que se utilice Face ID o Touch ID para completar el proceso.

Este documento no reemplaza al pasaporte físico ni puede utilizarse para vuelos internacionales.