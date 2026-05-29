El Internal Revenue Service (IRS) publicó un consejo fiscal en su página oficial en el que recuerda a los contribuyentes de Estados Unidos que algunas actividades de verano comunes suelen influir en la próxima temporada fiscal.

Se trata de actividades de todo tipo que son comunes y habituales durante los meses de verano y que pueden generar cambios fiscales que los contribuyentes deberán reportar al momento de presentar la declaración de impuestos.

Reembolso confirmado | El IRS depositará automáticamente 5,000 dólares a todos que hayan completado este formulario en línea

IRS investigará uno por uno a todos los contribuyentes que hagan esto: ¿Qué actividades de verano están incluidas?

Según lo que plantea el IRS, entre las actividades relacionadas a la temporada de verano que pueden tener consecuencias fiscales se incluyen:

Trabajos de temporada como empleos de verano para estudiantes o trabajadores eventuales

Trabajos independientes o freelance

Ingresos obtenidos mediante aplicaciones y plataformas de pago cuando corresponde bienes o servicios

Venta o intercambio de activos digitales para financiar gastos o vacaciones

Viajes de negocios durante el verano

Casamientos y cambio en el estado civil

Campamentos de verano para niños

Mudanzas o cambios de domicilio

No todas implican lo mismo ni tampoco significa que el IRS realizará una auditoría si aparecen en el historial del contribuyente. No obstante, sí se pueden generar ingresos, deducciones, créditos o cambios en la situación tributaria.

¿Qué hay que hacer si se realiza este tipo de actividades?

Si se lleva a cabo cualquiera de estas actividades, el contribuyente deberá conservar toda la documentación relacionada ya que podría requerirse al momento de presentar la declaración de impuestos:

Recibos

Comprobantes de pago

Formularios fiscales

Registros de ingresos obtenidos por trabajos temporales, prestación de servicios o plataformas digitales

Si la actividad se relaciona a un cambio personal importante como matrimonio, IRS aconseja actualizar lo antes posible el nombre o la dirección ante la Social Security Administration (SSA) y otras agencias federales y estatales antes de que se genere un problema.

Si se trata de actividades para niños como los campamentos de verano, deberían conservar los comprobantes de esos gastos, ya que podrían ser elegibles para reclamar el Crédito por Cuidado de Hijos y Dependientes y reducir su carga tributaria.



